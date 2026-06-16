كوليبالي يأسف لخسارة السنغال أمام فرنسا في كأس العالم 2026 ورشوان يتحدث عن الدور المصري الفلسطيني

قائد منتخب السنغال خاليدو كوليبالي يعبر عن خيبة الأمل بعد الهزيمة أمام فرنسا في افتتاح مشوار كأس العالم 2026، ويشرح أسباب التراجع في الشوط الثاني. في المقابل، المحلل الاستراتيجي ضياء رشوان يسلط الضوء على الدور المصري التاريخي في استضافة الفصائل الفلسطينية وعلاقة مصر بالإخوان عبر العقود.

ضّاء رشوان: لا توجد عاصمة عربية استقبلت الفصائل الفلسطينية مثلما فعلت مصر . في المقابل، أشاد الخبير الاستراتيجي ضياء رشوان بالموقف ال مصر ي التاريخي من القضية الفلسطينية، مؤكداً أن مصر لعبت دوراً محورياً في استضافة الفصائل الفلسطينية ودعمهم في مختلف المحطات.

كما تطرق رشوان إلى العلاقة المعقدة بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن هذه العلاقة مرت بعدة محطات صدام رئيسية منذ الأربعينيات من القرن الماضي، مما يشكل فصلاً مهماً من فصول التاريخ السياسي المصري. من جانب آخر، قدم مدرب المنتخب البلجيكي تحليلاً للمباراة الافتتاحية للسنغال في كأس العالم 2026 ضد فرنسا. حيث أبدى قائد منتخب السنغال، خاليدو كوليبالي، أسفه الشديد بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأكد كوليبالي أن فريقه قدم شوطاً أول قوياً وضغط بشكل كبير على المنتخب الفرنسي، لكنه افتقد للفاعلية في استغلال الفرص المتاحة. وأضاف أن الشوط الثاني شهد تراجعاً في الأداء ونجاح فرنسا في استغلال الأخطاء السنغالية، حيث سددت ثلاث كرات على المرمى. وعبّر كوليبالي عن أسفه لعدم القدرة على العودة في المباراة بعد تسجيل الهدف الأول، مشيراً إلى أن استمرار النتيجة 2/1 لفترة أطول كان يمكن أن يغير مجرى المباراة.

ختاماً، شدد كوليبالي على ضرورة استعادة التوازن والتحضير الجيد للمباراة الثانية في المجموعة التاسعة، مؤكداً أن الخسارة الأولى مؤلمة لكنها لا تعني النهاية، وأن الفريق قادر على التعويض في المواجهات القادمة. كما جاءت تصريحاته عبر شبكة "Senenews" الإنجليزية، حيث حلل مجريات اللقاء وتحدث عن السيناريو المحتمل لو تغيرت النتيجة في لحظات حرجة من المباراة





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كوليبالي السنغال فرنسا كأس العالم 2026 ضياء رشوان مصر الفصائل الفلسطينية الإخوان المسلمين

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة في الأجورتبكير موعد صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر إلى 18 يونيو، مع صرف القيم الحالية دون زيادات، على أن تطبق الزيادات الجديدة في يوليو 2026.

Read more »

مصر ونيوزيلندا.. ذكريات لا تعرف الهزيمة وحلم التأهل التاريخي يداعب الفراعنةمع اقتراب موعد المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره امنت نيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026،

Read more »

ضربة موجعة لإنجلترا قبل المونديال.. إصابة ليفرامينتو تُربك حسابات توخيلتلقى المنتخب الإنجليزي ضربة قوية قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026، بعدما تأكد غياب المدافع

Read more »

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلةأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الخميس 18 يونيو 2026 وحتى الاثنين 22 يونيو 2026، مشيرة إلى استمرار

Read more »

باليوم والساعة .. مواعيد الجولة الثانية والثالثة بالمونديالتنطلق مباريات الجوله الثانيه من دور المجموعات بكأس العالم 2026 والمقام في الولايات المتحده

Read more »

فتحي سند يتغنّى بمنتخب فرنسا بعد الفوز على السنغال بكأس العالم 2026حقق منتخب فرنسا فوزًا مُستحقًا على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

Read more »