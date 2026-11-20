المدافع الدنماركي كولينغ يروي قصته مع منتخب النجوم الأوروبيين في 1997، وتفاصيل الرحلة إلى فرنسا ومواجهة نجوم العالم مع رونالدو وبيتي.

في ديسمبر كانون الأول من عام 1997، شهدت مدينة مرسيليا الفرنسية حدثاً رياضياً استثنائياً جمع بين كبار نجوم الكرة العالمية، حيث استعد فريق منتخب أوروبا لخوض مواجهة تاريخية ضد فريق يمثل بقية أنحاء العالم.

اختيار كولينغ المفاجئ للعب مع النجوم

كانت المهمة الرئيسية الملقاة على عاتق المدافع الدنماركي، المعروف باسم كولينغ، هي مراقبة النجمين البرازيليين الكبار رونالدو وغابرييل باتيستوتا، في إطار المباراة الودية التي جمعت بين نجوم أوروبا ونجوم بقية العالم.

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لم يكن كولينغ عضواً ثابتاً في تشكيلة المنتخب الوطني الدنماركي، حيث شارك في مباريات قليلة فقط قبل هذه الدعوة، مما دفع الاتحاد الدنماركي لكرة القدم للاختيار منه في اللحظة الأخيرة كخيار استراتيجي لمواجهة الهجوم البرازيلي القوي.

تفاصيل الرحلة والاستقبال في فرنسا

تم نقل اللاعب الدنماركي جواً إلى فرنسا، حيث انتظرته سيارة خاصة لتوصيله إلى الفندق، وعرض عليه سائق السيارة البقاء بجانبه للقيام بجولة تسوق مفاجئة إذا رغب في ذلك، لكنه فضل الراحة في غرفته.

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عند وصوله إلى غرفته الفندقية، اكتشف كولينغ حقيبة ضخمة مليئة بالهدايا الرسمية من منظمة فيفا، والتي فاجأته بشكل كبير لكونها كانت أكبر حقيبة من ماركة أديداس رأها في حياته خلال مسيرته الرياضية.

رفقة الأساطير وزملاء التشكيلة المختارة

ضم فريق أوروبا في تلك المباراة نخبة من أساطير الكرة، حيث كان من بين زملائه المدافعان الأسطوريان فرناندو هييرو وأليساندرو كوستاكورتا، مما أضفى طابعاً تاريخياً على التجمعات.

كما شارك في خط الوسط الثنائي اللامع زين الدين زيدان وبول إينس، وفي خط الهجوم كانا باتريك كلويفرت وألين بوكسيتش، مما جعل الفريق يبدو وكأنه حالم يتحقق بالنسبة للاعبين المشاركين فيه.

الاستعداد لمونديال الصيف التالي

أقيم هذا اللقاء في ظل استعدادات مكثفة لكأس العالم التي ستقام في الصيف التالي، حيث ضم الفريق لاعباً واحداً من كل دولة تأهلت للمونديال، مما وفر فرصة نادرة للتآزر قبل إجراء القرعة الرسمية.

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عندما سئل كولينغ عن مشاعره أمام تلك الأسماء الكبيرة، اعترف بأنه شعر وكأن الحلم قد تحقق بالفعل، مؤكداً أنه وجد في الحقيبة بدلة تدريب ونزل لتناول الغداء مستمتعاً بتلك التجربة الفريدة.