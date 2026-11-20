المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي ينفي تردد مانشستر يونايتد في التعاقد معه، مؤكدا أن أساليبه التدريبية مناسبة للتاريخ العريق للنادي الإنجليزي.

أظهر المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي موقفه الصريح من الإشاعات التي راجت في وسائل الإعلام الرياضية حول ارتباطه بالتعاقد مع مانشستر يونايتد ، حيث صرح بشكل واضح بأنه ليس لديه أي نية للتحدث مع إدارة النادي الإنجليزي عن أي منصب تدريبي محتمل. وقد جاء هذا التصريح في وقت كانت تسود فيه التكهنات الكثيرة حول مستقبل الفريق بقيادة فنية جديدة بعد إقالة مايكل كاريك.

رد كونتي على شائعات الخوف من أساليبه التدريبية

أكد أنطونيو كونتي أن تقارير معينة زعمت أن إدارة مانشستر يونايتد تخشى صرامة أسلوبه التدريبي هي معلومات غير دقيقة ومسيئة لتقاليد النادي. وصرح المدرب الإيطالي لمنصة "Cronache di Spogliatoio" الإيطالية بأنه يشعر بالاستياء الشديد من هذه الأحاديث التي تحاول التشكيك في قدرة النادي على استيعاب منهجه المهني القوي والصارم.

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وتابع كونتي قائلاً إنه لا يعتقد أن نادياً بحجم مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" يمكن أن يتردد في التعاقد مع مدربين قادرين على بناء مشروع حقيقي وإعادة النادي إلى أمجاده السابقة. وشرح أنه لا يوجد أي مبرر مقنع للخوف من أساليب عمل مدربين ذوي خبرة وكفاءة عالية، خاصة وأن النادي يمتلك تاريخاً عريقاً يستحق الأفضل دائماً.

تفاصيل الارتباط البشري بين كونتي وأليكس فيرجسون

كشف أنطونيو كونتي عن علاقة احترام وتقدير عميقة تربطه بالمدرب الأسطوري أليكس فيرجسون، الذي قاد مانشستر يونايتد للنجاحات الكبيرة خلال العقود الماضية. وذكر المدرب الإيطالي أنه يقرأ كتب فيرجسون باستمرار، وقد حظي بشرف كبير بزيارة منزله عندما كان مدرباً لنادي تشيلسي، مما يعزز ثقته في فهمه العميق لتقاليد النادي الإنجليزي.

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وأشار كونتي إلى أنه وجد من الغريب تماماً تداول تبريرات حول الخوف من أساليبه، خاصة مع معرفته الشخصية بعلاقة فيرجسون بالنادي وبالنجاحات التي حققها. وأكد أن مثل هذه التكهنات لا تمت للصحة بصلة، ولا تعكس الاحترام الكبير الذي ينطوي عليه تاريخ مانشستر يونايتد كواحد من أعرق الأندية في العالم.

جائزة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ رحيل فيرجسون

لفت أنطونيو كونتي الانتباه إلى حقيقة إحصائية مهمة تتعلق بالفترة التي قضاها مانشستر يونايتد دون تتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وأشار إلى أن الفريق لم يفز باللقب منذ 13 عاماً، وتحديداً منذ رحيل أليكس فيرجسون عن مقاعد التدريب، مما يعطي فكرة واضحة عن الحاجة الملحة لإعادة النادي إلى المسار الصحيح.

وأضاف المدرب الإيطالي أن هذه الفجوة الزمنية الطويلة دون تتويج بالدوري تمثل فرصة كبيرة لأي مدرب طموح يريد إحداث تغيير جذري وإنجاز تاريخي. وأكد أن مانشستر يونايتد يمتلك كل المقومات الفنية والإدارية لمواكبة المنافسين الأوروبيين، مما يجعل من المنطقي البحث عن مدرب قادر على كسر هذه الصمعية اللقبية.

تفاصيل التوظيفات والوضع الحالي للنادي الإنجليزي

في سياق متصل بالوضع الحالي لفريق مانشستر يونايتد، أشارت التقارير إلى أن إدارة النادي كانت قد قامت بإقالة مايكل كاريك من منصبه، مما فتح الباب أمام العديد من التكهنات حول البديل المناسب. وبعد فترة من البحث والتحليل، تم التعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لتولي مسؤولية الفريق وإدارته بشكل نهائي.

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وعلى الرغم من أن أنطونيو كونتي لم يتردد في الرد على الشائعات التي ربطته بالمنصب، إلا أن الوضع الحالي للنادي الإنجليزي أصبح أكثر وضوحاً مع قدوم بوتشيتينو. وأكد كونتي أن لديه احتراماً كبيراً لكل المدربين الذين يتولون مسؤولية الأندية الكبرى، وأن التركيز يجب أن يكون على جودة العمل داخل الملاعب وليس على الإشاعات الخارجية.