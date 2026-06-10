كيا تاسمان 2026:設計 وتفاصيل محرك وسعر البيك أب الجديد

شركة كيا تكشف عن شاحنة البيك أب تاسمان موديل 2026 بتصميمissions ومواصفات قوية، متاحة في السوق السعودي بفئتين سعريتين.

أعلنت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا تاسمان موديل 2026، وهو ضمن فئة سيارات البيك أب التي تتميز بتصميم عصري وجذاب. يتميز هذا الطراز بمجموعة من التعديلات التصميمية التي تمنح السيارة مظهراֵً هجومياً وعرضياً أوسع.

تتضمن هذه التعديلات ألواح هيكل معدنية، ورفارف بلاستيكية أفقية تشبه الحواجب، ومصابيح أمامية ذات تموضع رأسي غير تقليدي، ورفارف عريضة وممتدة بنفس لون الهيكل لتغطية الأجزاء البلاستيكية السوداء الأصلية. كما تم تغطية الجزء الجانبي غير الفعال من المصابيح الأمامية لتعزيز المظهر العام. تم إعادة تصميم شبكة التهوية الأمامية بالكامل لتعزيز الهوية البصرية، وتم دمج ثلاثة أشرطة إضاءة LED أفقية متطورة على كل جانب من الشبكة لتحسين الرؤية الليلية.

كما تم استخدام غطاء لاصق بنفس لون الهيكل على الأجزاء الخارجية من الصدام الأمامي، وإضافة رسومات باللون الأسود المطفي على غطاء المحرك، وطلاء القطع البلاستيكية المحيطة بالمصابيح الخلفية والصدار بنفس لون الهيكل لتحقيق مزيد من الانسجام والتوازن البصري. يعتمد الطراز الجديد على محرك بسعة 2200 سي سي ينتج قوة 210 حصان، ومتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية. تتوفر السيارة في السوق السعودي في فئتين سعريتين: الفئة الأولى بسعر 115 ألف ريال سعودي، والفئة الثانية بسعر 148 ألف ريال سعودي.

من المثير للاهتمام أن النص الأصلي قد تضمن إشارة إلى سعر另一种 بعملة الدولار الأمريكي (11.5 مليون دولار) مما قد يشير إلى خلط في المعلومات أو خطأ مطبعي، والمصدر الرسمي يذكر الأسعار بالريال السعودي فقط. تأسست شركة كيا عام 1944 في كوريا الجنوبية، حيث بدأت كورشة يدوية لصناعة الأنابيب الفولاذية وقطع الدراجات. على مر السنين، تطورت الشركة لتصبح أقدم صانع للسيارات في كوريا، وواحدة من أبرز الشركات العالمية المنافسة، حيث توسعت لتبيع ملايين السيارات في جميع أنحاء العالم.

يعكس طراز تاسمان 2026 هذه الإرث من الابتكار والتطوير المستمر، ويظهر قدرة كيا على المنافسة في فئة سيارات البيك أب بأسواق عالمية متنوعة





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