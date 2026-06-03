كيا EV6 الكهربائية تصل لمصر موديل 2026 بأسعار تبدأ من 2.3 مليون جنيه

كيا EV6 موديل 2026، السيارة الكهربائية الهاتشباك، تصل إلى السوق المصري ببطارية 84 كيلوواط/ساعة ومدى 582 كم، ومزايا أمان متقدمة مع سعر يبدأ من 2.3 مليون جنيه.

يستعد سوق ال سيارات المصري لاستقبال مجموعة جديدة من طرازات ال سيارات الكهربائية الحديثة موديل 2026، بهدف تلبية طلب المستهلكين المتزايد على التقنيات المتطورة والمركبات الصديقة للبيئة، مما يعكس تحولاً ملحوظاً في توجهات السوق المحلية.

ومن أبرز الموديلات المعلنة، كيا EV6 التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك الكهربائية بالكامل، والتي تأتي بمواصفات تقنية متقدمة تجمع بين الأداء العالي والكفاءة في استهلاك الطاقة. كما أن هناك تحركات أخرى في السوق، مثل إعلان فولكس فاجن عن توقفproduction أشهر طرازاتها، وإطلاق تويوتا لكورولا GRMN النسخة الرياضية المخصصة للحلبات، مما يشير إلى ديناميكية السوق وتنافسية العلامات التجارية.

تحصل كيا EV6 2026 على قوتها من بطارية سعة 84 كيلوواط/ساعة تنتج قوة 225 حصان، وتstorms بسرعة قصوى تبلغ 185 كم/ساعة، مع مدى semicircle يصل إلى 582 كم بشحنة واحدة. وتستغرق السيارة 7 ثوانٍ فقط للتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة، بفضل نظام نقل الحركة الأوتوماتيكي. وتتمتع بمجموعة واسعة من مزايا السلامة والأمان، منها نظام منع انغلاق الفرامل (ABS)، ووسائد هوائية متعددة، وتحكم إلكتروني في الثبات (ESP)، وحساسات ركن خلفية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

من حيث المواصفات الترفيهية والت convenience، تحتوي كيا EV6 على شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ومدخلين AUX وUSB، وتقنية بلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي محيطي مع سماعات أمامية وخلفية. كما أنها مزودة بمقاعد كهربائية ومقاعد قابلة للتسخين، ونظام ذكي لركن السيارة، وكاميرا خلفية، ونظام ملاحة (GPS)، ومثبت سرعة، وفرش جلد، ونوافذ كهربائية، وزجاج فاميه، وفتحة سقف بانوراما. وتتوفر في السوق المصري بفئتين سعريتين: الأولى بـ2 مليون و300 ألف جنيه، والثانية بـ2 مليون و550 ألف جنيه





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كيا EV6 سيارات كهربائية مصر 2026 سعر كيا هاتشباك كهربائي

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