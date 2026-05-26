كيفية رمي الجمرات في الحج

شرح مفصل لكيفية رمي الجمرات في الحج، بما في ذلك أيام الرمي وعدد الحصيات وحكم التعجل والنيابة.

رمي الجمرات هو أحد أركان الحج الواجبة، وهو واجب بالإجماع، ويتم بقذف الحصى في مواضع محددة بمنى. يبدأ رمي الجمرات في يوم عيد الأضحى (العاشر من ذي الحج ة) برمي جمرة العقبة الكبرى فقط بسبع حصيات.

ثم يواصل الحاج رمي الجمرات في أيام التشريق: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. في كل يوم من أيام التشريق، يرمي الحاج الجمرات الثلاث: الصغرى (القريبة من مسجد الخيف)، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، كل واحدة بسبع حصيات، ليكون المجموع واحدًا وعشرين حصاة في اليوم الواحد، وبذلك يكون مجموع الحصيات في أيام التشريق واحدًا وسبعين حصاة (بما في ذلك جمرة العقبة يوم العيد).

أما بالنسبة للحاج المتعجل، فيجوز له أن يكتفي برمي الجمرات في يومين فقط من أيام التشريق (الحادي عشر والثاني عشر) شريطة أن يغادر منى قبل غروب الشمس. إذا غربت الشمس وهو لا يزال في منى، ففي مذهبي المالكية والحنابلة يلزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث، بينما في مذهبي الحنفية والشافعية لا يلزمه ذلك. يجب على الحاج أن يرمي الجمرات وهو على بعد خمسة أذرع على الأقل من مجمع الحصى، ويرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة.

يستحب أن يضع الحصاة بين إبهامه والسبابة، ويقذفها قائلًا: "بسم الله والله أكبر". ويمكن أن يضيف أدعية مثل: "اللهم اجعله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا". النيابة في رمي الجمرات جائزة لأهل الأعذار كالمرضى والضعفاء والنساء، بشرط أن يكون النائب قد رمى عن نفسه أولاً. يجوز توكيل شخص آخر للرمي، كما يجوز أن يرمي الحاج عن غيره إذا كان عاجزًا.

يجب أن يكون الرمي بالحصى الصغيرة (مثل حصى الخذف)، ويكون الرمي في الأوقات المحددة: يبدأ وقت رمي جمرة العقبة يوم العيد من فجر يوم النحر عند الحنفية والمالكية، ومن منتصف الليل عند الشافعية والحنابلة. أما رمي أيام التشريق فمن زوال الشمس إلى غروبها. في حالة التعجل، يغادر الحاج منى بعد رمي اليوم الثاني ويطوف طواف الوداع ثم يغادر إلى بلده.

ويجب التنبيه إلى أن الحاج يجب أن يقطع التلبية عند أول حصاة يرميها بجمرة العقبة يوم النحر، ويشتغل بالتكبير حتى الانتهاء من الرمي





