كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس_day في مصر

تعرف على أسرع الطرق لاستخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي في مصر خلال نفس اليوم، بما في ذلك المراكز النموذجية، المولات التجارية، السيارات المتنقلة، والخدمات الإلكترونية. دليل شامل للشروط والتكاليف والإجراءات خطوة بخطوة.

يبحث المواطنون باستمرار عن طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم، حيث تعد أكثر خدمة يهتم بها الكثير؛ لسرعة الحصول على البطاقة الشخصية دون انتظار لأسابيع.

وفرت وزارة الداخلية المصرية عدة طرق للحصول على البطاقة بسرعة، تشمل التوجه إلى السجل المدني التقليدي، أو الاستخدام الإلكتروني عبر موقع الوزارة أو منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى خدمات الاستعجال المتاحة في مراكز الأحوال المدنية النموذجية (VIP) الموجودة داخل المولات التجارية الكبرى أو في مقر خاص بالعباسية، كما يمكن استخدام خدمة السيارات النموذجية المتنقلة أو ماكينات السجل المدني الذكية. الطريقة الأسرع للحصول على البطاقة في نفس اليوم هي عبر المراكز النموذجية، حيث تصل مدة الانتظار إلى حوالي 20 إلى 60 دقيقة فقط.

تبلغ تكلفة الاستمارة الفورية حوالي 800 جنيه مصري في هذه المراكز. كما يوجد خيار الحصول على البطاقة خلال ساعتين بتكلفة 600 جنيه، أو خلال 30 دقيقة بـ 515 جنيها. يتطلب ذلك تحرير محضر فقدان للمرة الأولى، وشراء استمارة VIP أو فورية، وإجراء التصوير المباشر. أما بالنسبة لمراكز السجل المدني داخل المولات التجارية، مثل سيتي ستارز أو كارفور المعادي أو مكسيم مول، فإنها تسمح باستلام البطاقة خلال 24 ساعة مقابل رسوم إضافية تبلغ حوالي 185 جنيهًا، وتعمل لساعات أطول.

تتوفر أيضًا خدمة "السيارة النموذجية" أو التصوير المنزلي، حيث يمكن للمواطن حجز زيارة عبر الخط الساخن للوزارة (15340 أو 16582) ليتم إرسال سيارة مجهزة إلى المنزل لإتمام الإجراءات، وتكلفة الخدمة حوالي 615 جنيهًا، وتتيح استلام البطاقة في نفس اليوم. بالإضافة إلى ذلك، بدأت الوزارة في نشر ماكينات السجل المدني الذكية في بعض الأماكن، والتي تعمل على مدار الساعة وتوفر سرعة في الإنجاز. أما استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد في نفس اليوم فيمكن تحقيقه عبر خدمات الأحوال المدنية الفورية.

يمكن للمواطن التوجه إلى المراكز النموذجية لاستلامها فورًا، أو استخدام منصة مصر الرقمية مع خدمة الاستعجال، أو حجز موعد مسبق. تشمل الخيارات: الاستلام خلال ساعتين (600 جنيه)، أو خلال 30 دقيقة (515 جنيه). تتطلّب العملية تقديم محضر فقدان رسمي وشراء الاستمارة المخصصة للخدمة الفورية. للإجراء عبر الإنترنت، تشمل الخطوات: الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https://www.moi.gov.eg، تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، اختيار قسم الأحوال المدنية، ثم اختيار "خدمات إلكترونية" و"بطاقة رقم قومي".

بعد إدخال البيانات المطلوبة وتحديد عنوان الاستلام، يتم سداد الرسوم إلكترونيًا عبر البطاقة الائتمانية، أو عند الاستلام. تبلغ الرسوم الإلكترونية الأساسية 175 جنيهًا غير شاملة توصيل البطاقة والضريبة. تعمل الوزارة على توسيع نطاق هذه الخدمة في جميع المحافظات عبر المولات التجارية الكبرى لتسهيل إجراءات المواطنين





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