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كيفية التصرف عند قراءة آية سجدة أثناء الصلاة وخارجها وفقًا لأمين الفتوى المصري

دين News

كيفية التصرف عند قراءة آية سجدة أثناء الصلاة وخارجها وفقًا لأمين الفتوى المصري
سجود التلاوةآية سجدةالصلاة
📆6/10/2026 5:55 PM
📰ElBaladOfficial
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شرح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية كيفية أداء سجود التلاوة في الصلاة وخارجها مع توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالتمكن من السجود والاستثناءات.

أجاب الدكتور علي فخر أمين الفتوى ب دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد من أحد المتابعين يتعلق بكيفية التصرف عند قراءة آية سجدة أثناء الصلاة أو خارجها موضحًا الحكم الشرعي في كل حالة.

-volume إذا مر المصلي بآية سجدة أثناء قراءته في الصلاة فإنه يسجد سجود التلاوة ثم يرفع رأسه ويكمل قراءته بشكل طبيعي ثم يكمي صلاته. أما إذا قرأ آية سجدة خارج الصلاة مثل أثناء السير أو في المواصلات ولم يكن بمقدوره السجود فلا حرج عليه لكن تظل السجدة في ذمته ويؤديها عند أول فرصة يتسنى له السجود.

وأكد أمين الفتوى أن الحكم نفسه ينطبق سواء كانت القراءة ضمن ورد يومي أو بشكل عارض فمجرد قراءة أو سماع آية سجدة يستحب أداء سجود التلاوة عند التمكن. وشدد على أنه لا يلزم قضاء ما فات من سجدات التلاوة لمن لم يكن يعلم الحكمة سابقًا بل يبدأ من وقت علمه بالحكم فيسجد عند كل قراءة أو سماع لآية سجدة دون حرج

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سجود التلاوة آية سجدة الصلاة دار الإفتاء المصرية علي فخر

 

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