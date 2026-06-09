كيف تعرفين أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية؟

في Life Bada، نقدم دليلاً شاملاً حول العلامات التي تدل على تعرض الرجال لضغوط نفسية وإخفائهم لها، وكيف يمكن للزوجة المساعدة ومواجهة الموقف بفعالية لتجنب تفاقم المشكلة.

كثير من الرجال يتعرضون ل ضغوط نفسية ناتجة عن العمل والمسؤوليات المادية والأسرية، لكن بعضهم يخفي مشاعره ولا يتحدث عن مشكلاته بشكل مباشر. هذا قد يؤدي إلى تراكم التوتر وتأثيره السلبي على الصحة النفسية والجسدية و العلاقة الزوجية .

يسلط الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية الضوء على أبرز العلامات التي قد تشير إلى أن الرجل يخفي ضغوطًا نفسية، مثل الانعزال المفاجئ، العصبية لأسباب بسيطة، اضطرابات النوم، فقدان الاهتمام بالهوايات، كثرة الشرود، تغير الشهية، الشكوى من أعراض جسدية، الانشغال المفرط بالعمل، انخفاض الرغبة في الحوار، وفقدان الحماس والطاقة. تنصح الزوجة بعدم الضغط على زوجها لإجباره على الحديث، بل توفير بيئة آمنة يشعر فيها بالراحة والثقة، والعمل على الاستماع الجيد وإظهار الدعم وتجنب الانتقاد المستمر، كما يمكن تشجيع الزوج على النوم الكافي وممارسة الرياضة وتنظيم أوقات الراحة.

في حالة استمرار الأعراض وتأثيرها على الحياة اليومية أو اقترانها بشعور دائم بالحزن أو الانسحاب الاجتماعي، يفضل استشارة مختص في الصحة النفسية للحصول على الدعم المناسب





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