كيف تنال ثواب الحج بدون تكاليف مادية؟ توجيهات إيمانية من دار الإفتاء

تعرف على الطرق الشرعية والأذكار والأعمال الصالحة التي تمنح المسلم أجر الحج والعمرة لمن عجز عن أدائهما ماديًا، بما في ذلك دور النية الصادقة وبر الوالدين.

تعتبر شعيرة الحج من أعظم الأركان في الإسلام، وهي حلم يراود ملايين المسلمين حول العالم الذين يتوقون لزيارة بيت الله الحرام ومسجد رسوله الكريم، إلا أن هناك الكثيرين الذين تقف الظروف المادية الصعبة عائقاً أمام تحقيق هذه الأمنية الغالية.

وفي هذا السياق، قدمت دار الإفتاء المصرية عبر الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى، مخرجاً شرعياً يمنح الأمل لكل من عجز عن أداء هذه الفريضة بسبب المال، مؤكداً أن رحمة الله واسعة وأن ثواب الحج يمكن نيله بطرق إيمانية ميسرة لا تتطلب إنفاق أموال طائلة، وذلك من خلال استحضار النية الصادقة والعزم الأكيد.

فالمسلم الذي ينوي بصدق أن يحج إذا تيسرت له السبل، ويكرر هذه النية في قلبه مع تمني القيام بهذا الركن العظيم، يكتب الله له أجر الحج كاملاً ببركة صدقه، لأن النيات هي تجارة الصالحين التي لا تبور، حيث إن العزم الجازم على فعل الخير يرفع العبد درجات حتى وإن حال بينه وبين الفعل عائق مادي أو صحي، مستنداً في ذلك إلى القاعدة النبوية الشريفة التي تؤكد أن الأعمال بالنيات. ولم يقتصر الأمر على النية فحسب، بل هناك منظومة من الأذكار والأوراد التي تعادل في ثوابها فضلاً عظيماً، والتي يمكن للمسلم المداومة عليها لتعويض فوات الفرصة المادية لأداء المناسك.

ومن أبرز هذه الأعمال الاستغفار الدائم وقراءة آية الكرسي، والتكبير والتسبيح والتهليل والحمد، خاصة في الأيام المباركة التي يحبها الله، حيث إن الإكثار من هذه المذكرات ينقي الروح ويقرب العبد من خالقه. كما أشار التقرير إلى أهمية قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين بعد الصلوات، وترديد صيغ التوحيد الخالصة مثل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مع الإقرار بملكه وحمده وقدرته.

ومن أعظم هذه الأذكار سيد الاستغفار، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وهي الكلمات التي وصفها النبي بأنها تزن أكثر مما قد يقال في ساعات طويلة من الذكر، مما يفتح أبواب الخير والبركات على من يواظب عليها بيقين وإخلاص. علاوة على ذلك، لفتت الفتاوى الانتباه إلى جانب أخلاقي واجتماعي يوازي في أجره العبادات الشعائرية، وهو بر الوالدين والإحسان إليهما.

فقد ورد في السنة النبوية أن من أراد الجهاد وهو لا يملك القدرة عليه، وكان له والدان، فإن تقوى الله فيهما وبرهما يجعل الشخص في مقام الحاج والمعتمر والمجاهد. هذا الربط بين العبادات البدنية والمالية وبين الأخلاق والتعامل الإنساني يوضح أن جوهر الدين هو التقوى والرحمة. فالذي يخدم والديه بصبر ومحبة، ويتقي الله في معاملتهما، ينال من الأجر ما يناله الحجاج في رحلتهم الإيمانية.

إن هذه التوجيهات تهدف إلى طمأنة القلوب المنكسرة التي تشعر بالحرمان من زيارة مكة والمدينة، وتؤكد أن الطريق إلى الله مفتوح عبر أبواب متعددة، منها التسبيح والذكر والعمل الصالح والإحسان إلى الخلق، مما يجعل المسلم في حالة عبادة مستمرة لا تتوقف على توفر المال، بل تعتمد على صفاء القلب وصدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى في كل حين. وفي الختام، فإن هذه الرؤية الشرعية تفتح آفاقاً واسعة للمسلمين لاستثمار أوقاتهم في أعمال صالحة تعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة، وتدفعهم إلى عدم اليأس من رحمة الله مهما ضاقت بهم السبل المادية.

إن التركيز على النية الصادقة والالتزام بالأذكار اليومية وبر الوالدين يحول حياة الإنسان إلى رحلة حج مستمرة، حيث يصبح كل عمل صالح يقوم به هو خطوة نحو رضا الله وجنته. وبذلك، تظل العبادة روحاً ومعنى قبل أن تكون شكلاً ومظهراً، ويصبح العبد في حالة من الاتصال الدائم بخالقه، مستشعراً عظمة الثواب الذي يمنحه الله للمخلصين من عباده الذين سعوا لمرضاته بكل ما أوتوا من قدرة، سواء كانت هذه القدرة مالاً أو قولاً أو فعلاً إحسانياً تجاه الآخرين





