كيف يؤثر القلق المتزايد على الآباء في مواجهة محتوى العنف الرقمي؟

تتزايد مخاوف الآباء من تأثير محتوى العنف على أطفالهم بسبب انتشار الأخبار المبالغ فيها على وسائل التواصل الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى قلق مفرط يؤثر على سلوكياتهم وحمايتهم لأبنائهم. يشرح خبراء علم النفس كيف يمكن تحويل القلق الطبيعي إلى اضطرابات نفسية وكيفية تبني أساليب توعية فعالة وآمنة للأطفال.

في عصر تتسارع فيه وتيرة انتشار المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يواجه الآباء والأمهات تحديًا متزايدًا في حماية أطفالهم من محتوى قد يكون مضللًا أو مبالغًا فيه، بهدف زيادة المشاهدات. غالبًا ما يترافق هذا المحتوى مع تحليلات غير متخصصة ونصائح تفتقر إلى الأسس العلمية، مما يحوّل هذه المنصات الرقمية إلى بؤر محتملة لبث الخوف والذعر.

عندما يتعرض الأطفال باستمرار لهذا النوع من المعلومات، فإن الحذر الطبيعي قد يتجاوز حدوده المعقولة ليتحول إلى قلق مفرط يؤثر بشكل مباشر على طريقة تفكيرهم وسلوكهم، وعلى كيفية تعاملهم مع القضايا الحساسة، لا سيما تلك المتعلقة بحمايتهم من التحرش والعنف الجنسي. الدكتورة بسمة سليم، أخصائية علم النفس الإكلينيكي وتعديل السلوك، حذرت من هذا الاتجاه، مؤكدة أن التعرض المتكرر لأخبار العنف يمكن أن يحوّل القلق الطبيعي إلى حالة مبالغ فيها. وينتج ذلك عن تضخم إدراك الخطر، والشعور الدائم بانعدام الأمان، مما يدفع الأفراد إلى تفسير المواقف اليومية العادية على أنها تهديدات محتملة. وفي الحالات الأكثر تطورًا، قد يصل هذا القلق إلى حد الإصابة باضطرابات نفسية كالقلق العام أو الوسواس القهري. وتتجلى هذه الآثار في صورة تشوهات معرفية، مثل تعميم فكرة أن لا أحد آمن، والتوقع المستمر لحدوث الأسوأ، والانشغال بتخيل سيناريوهات كارثية. ينعكس ذلك على سلوك الوالدين في صورة حماية مفرطة، قد تصل إلى حد منع الطفل من التفاعل الاجتماعي، أو المتابعة الشديدة التي تتضمن المراقبة والتفتيش، بالإضافة إلى فقدان الثقة حتى في الأشخاص المقربين. من ناحية أخرى، أشارت الدكتورة سليم إلى أن هذا القلق الشديد قد يدفع بعض الآباء إلى استخدام أساليب التخويف بدلًا من التوعية المباشرة. فبدلًا من بناء الوعي، قد تُزرع في نفس الطفل أفكار تتجاوز قدرته على الاستيعاب، مما يولد لديه خوفًا عميقًا. ولهذا، شددت الأخصائية على ضرورة تبني نهج توعوي يركز على تعليم الطفل مفاهيم أساسية مثل الحدود الجسدية، وأن جسده ملك له وحده. كما يجب توضيح الفرق بين اللمسة الآمنة واللمسة غير الآمنة، وتشجيع الطفل على التحدث بصراحة مع شخص يثق به، وتدريبه على رفض المواقف غير المريحة والتعبير عن ذلك بكلمة "لا". في السياق ذاته، أوضح الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، أن عملية توعية الطفل بأمور الأمان يجب أن تبدأ في سن مبكرة جدًا. يجب أن تتم هذه التوعية بأسلوب بسيط وهادئ، يتناسب مع قدرة الطفل على الفهم والاستيعاب. وشدد الدكتور فرويز على أهمية التأكيد للطفل على عدم السماح لأي شخص بتجاوز حدوده الجسدية، سواء كان ذلك من خلال اللمس، أو الاحتضان، أو أي تصرفات أخرى قد يشعر الطفل بعدم الارتياح تجاهها. كما أكد على ضرورة تعليم الطفل قواعد الأمان الأساسية عند تواجده خارج المنزل، مثل عدم الذهاب إلى أي مكان دون إذن الوالدين، وعدم الابتعاد عن الأماكن المحددة له، وعدم مرافقة أي شخص غريب دون الحصول على موافقة مسبقة. وحذر الدكتور فرويز بشدة من الاعتماد على أساليب التخويف أو الترهيب في عملية التوعية، مؤكدًا أن ذلك غالبًا ما يؤدي إلى نتائج عكسية تمامًا، كزيادة مستويات القلق لدى الطفل، أو شعوره بالخوف من التعامل مع الآخرين بشكل عام، أو حتى ظهور اضطرابات مزعجة في النوم والسلوك. وأشار إلى أن المبالغة في التحذير قد تدفع الطفل إلى الشك في كل من حوله، أو توليد شعور بالرعب حتى من الأشخاص الذين يعتبرهم قريبين منه. وختم الدكتور فرويز بالتأكيد على أن الأسلوب الأمثل والأكثر فعالية هو ذلك الذي يقوم على الطمأنة، وبناء شعور قوي بالأمان لدى الطفل، مع تكرار الرسائل التوعوية بشكل غير مباشر، من خلال القصص والحكايات اليومية، مما يساعد على ترسيخ هذه المفاهيم الهامة بطريقة سلسة وآمنة، دون إثارة أي مشاعر خوف أو قلق غير مبرر





