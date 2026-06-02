كيف تفتح صفحة جديدة مع الله؟ دروس في التوبة وتجديد الإيمان

تعرف على كيفية فتح صفحة جديدة مع الله من خلال التوحيد والصلاة والأعمال الصالحة، مع نصائح من العلماء لاغتنام الأيام المباركة.

في خضم تقلبات الحياة وضغوطها، يظل السؤال الأكثر إلحاحًا في قلوب المؤمنين: كيف نفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا السؤال ينبع من إدراك عميق بأن الذنوب والمعاصي لا تقتصر آثارها على الدنيا فحسب، بل تمتد إلى الآخرة، حيث تكون سببًا في العذاب الأبدي.

لذا، يسعى كل من أخطأ وأذنب إلى العودة إلى ربه، متلمسًا طرق التوبة والغفران، خاصة في الأزمنة المباركة كشهر ذي الحجة الذي تتضاعف فيه الحسنات وتفتح فيه أبواب الرحمة. ليس هناك أجل من أن نغتنم هذه الأيام لنبدأ حياة جديدة مع الله، حياة تتسم بالطاعة والإخلاص والتجرد من الذنوب. يؤكد العلماء أن الطريق إلى تجديد الإيمان يبدأ بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله.

فهذه الكلمة إذا نطقها العبد بقلب خاشع ووعي كامل، فإنها تبعث فيه حياة جديدة، وتجعله يتوجه إلى الله بصدق. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى تجديد الإيمان بقوله: "جددوا إيمانكم"، وعندما سئل كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: "قولوا لا إله إلا الله". فالتوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه العبادة، وهو الذي يمحو الذنوب ويطهر القلوب.

كما أن الصلاة لها دور عظيم في تكفير الخطايا، فهي كفارة بين الصلاتين، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ}. فالذكر هو روح الصلاة، وهو من أعظم أسباب المغفرة. إلى جانب ذلك، هناك أعمال بسيطة ولكنها عظيمة الأجر، مثل التبسم في وجه الأخ، والوضوء الذي تسقط معه الذنوب، وكفالة اليتيم التي ترفع صاحبها إلى مرتبة النبي في الجنة.

فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة" وأشار بالسبابة والوسطى. هذه الأعمال تفتح أبواب الأمل والغفران، وتجعل العبد يشعر بقرب الله ورحمته. ثم يأتي الاستغفار ليكون مكفرًا للذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: "إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة". إن الاستغفار ليس مجرد كلمات تقال، بل هو توبة نصوح تمحو السيئات وتجدد العهد مع الله.

ولا ينبغي أن تقتصر الطاعة على رمضان أو مواسم معينة، بل يجب أن نستمر في العبادة والذكر طوال العام. فالله قريب مجيب، يسمع الدعاء ويقضي الحوائج في كل وقت. ومن علامات قبول العمل تغير الأحوال إلى الأحسن، فإذا تاب العبد وأحسن، يجد أثر ذلك في سلوكه وحياته. لذلك، ينبغي أن نكثر من قول: "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك"، وأن نتوكل على الله ونحسن الظن به، فإنه واسع المغفرة كريم العطاء.

فليحذر العبد من اليأس والقنوط، فإن رحمة الله واسعة، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فهيا بنا نجدد العهد مع الله، ونبدأ صفحة جديدة بيضاء، نملؤها بالطاعات ونبتعد عن المعاصي، راجين من الله أن يتقبل منا وأن يثبتنا على الحق حتى الممات. إنه سميع مجيب





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