كيف يوازن المسلم بين الدين والطموح؟ فتاوى مهمة عن الخشوع في الصلاة

تتناول الفتاوى كيفية الموازنة بين الواجبات الدينية والطموحات الشخصية، وتقديم نصائح عملية للخشوع في الصلاة، مع استشهادات من القرآن والسنة.

تناولت ال فتاوى الإسلامية الصادرة عن هيئات ديني ة موثوقة موضوعات حساسة تهم المسلم في حياته اليومية، حيث تساءل الكثيرون عن كيفية الموازنة بين الواجبات ال ديني ة والطموحات الشخصية.

أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الإسلام لم يفرض على المسلم ترك دنياه، بل أمره بالجد والسعي في طلب الرزق مع الحفاظ على العبادة. استشهد بقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}، مؤكداً أن التوازن بين الدين والدنيا هو سر السعادة والاستقرار.

كما نبه إلى أن الطموح الزائد دون ضوابط شرعية قد يتحول إلى جموح مرفوض، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: {ساعة وساعة}، وقول عبد الله بن عمرو: {اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا}. وفي سياق متصل، قدم الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، روشتة عملية لمن يعانون من السهو والسرحان في الصلاة. نصح بتهيئة النفس قبل الصلاة بدقيقتين أو ثلاث، وأكد على أهمية المحافظة على السنة القبلية لأنها تمهد القلب والعقل للفريضة.

كما شدد على ضرورة استحضار عظمة الله عز وجل عند الدخول في الصلاة، والمواظبة على دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام: {اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم}. وأضاف أن الخشوع يتطلب الإرادة الصادقة والتركيز على معاني الآيات والأذكار. كما نشر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ست خطوات بسيطة تعين المسلم على الخشوع في الصلاة: أولاً، حسن الاستعداد بإسباغ الوضوء واختيار الملابس المناسبة.

ثانياً، الحرص على أداء الصلاة في وقتها. ثالثاً، اختيار مكان هادئ بعيد عن المشوشات. رابعاً، استحضار عظمة الله وكأن المصلي واقف بين يديه. خامساً، التأني والطمأنينة أثناء الصلاة.

سادساً، تدبر معاني الآيات والأذكار. هذه التوجيهات تهدف إلى مساعدة المسلمين على تحقيق الخشوع الذي هو روح الصلاة، مما يعزز الصلة بالله ويمنح السكينة والطمأنينة في الحياة اليومية





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فتاوى الموازنة بين الدين والدنيا الخشوع في الصلاة علي جمعة دار الإفتاء المصرية

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