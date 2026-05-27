كيف تخزن لحوم الأضحية بطريقة صحيحة؟ تجنب هذه الأخطاء الشائعة

مع حلول عيد الأضحى، يكثر تخزين اللحوم، لكن الأخطاء في التخزين قد تؤدي إلى فسادها أو فقدان قيمتها الغذائية. نقدم دليلاً شاملاً لطرق التخزين الصحيحة، أشهر الأخطاء، وعلامات فساد اللحوم.

مع حلول عيد الأضحى المبارك، تبدأ الأسر في شراء الأضاحي وتوزيع اللحوم، وتخزينها في الثلاجات والمجمدات لاستخدامها خلال الأيام التالية. لكن عملية التخزين ليست مجرد وضع اللحم في الفريزر، بل تحتاج إلى اتباع قواعد علمية لضمان الحفاظ على جودة اللحم وقيمته الغذائية، والوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء.

في هذا التقرير، نستعرض بالتفصيل الأخطاء الشائعة في تخزين لحوم الأضحية، والطريقة الصحيحة للتخزين، وعلامات فساد اللحم، ومدة الحفظ المثلى. أولاً: الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها: 1. وضع اللحم في الفريزر وهو ساخن: يعتقد البعض أن التجميد الفوري يحافظ على اللحم، لكن الحقيقة أن وضع اللحم الساخن في الفريزر يؤدي إلى رفع درجة حرارة الفريزر، مما يؤثر على باقي الأطعمة، كما يتسبب في تكوّن بلورات ثلج كبيرة داخل اللحم، مما يفقد اللحم عصارته وقوامه عند الطهي.

لذلك، يجب ترك اللحم ليبرد تماماً في مكان نظيف وجيد التهوية قبل التجميد. 2. تخزين كميات كبيرة في كيس واحد: يؤدي ذلك إلى عدم تجميد اللحم بشكل متساوٍ، مما يعرض الأجزاء الداخلية لنمو البكتيريا. يُفضل تقطيع اللحم إلى حصص صغيرة تناسب الاستخدام اليومي، وتغليف كل حصة بشكل منفصل. 3. غسل اللحم قبل التجميد: يظن البعض أن غسل اللحم يزيل البكتيريا، لكن الحقيقة أن المياه الزائدة تساعد على تكوّن طبقة ثلجية على اللحم، مما يغير طعمه وقوامه.

كذلك، قد يؤدي غسل اللحم إلى نشر البكتيريا في المطبخ. لذا يكفي تجفيف اللحم بقطعة قماش نظيفة. 4. ترك اللحم مكشوفاً في الثلاجة: يؤدي ذلك إلى امتصاص اللحم للروائح المجاورة وتلوثه بالبكتيريا. يجب تغطية اللحم بإحكام باستخدام أكياس بلاستيكية مخصصة للتجميد أو علب محكمة الغلق. 5.

إعادة تجميد اللحم بعد إذابته: من أخطر العادات، فعند إذابة اللحم تبدأ البكتيريا في النشاط، وإعادة التجميد لا تقتلها بل تزيد من تكاثرها، مما يرفع خطر التسمم الغذائي. لذلك، يُنصح بإذابة الكمية المطلوبة فقط، سواء في الثلاجة أو باستخدام الميكروويف. 6. تخزين اللحم بجوار الأطعمة الجاهزة: قد يؤدي ذلك إلى انتقال التلوث الميكروبي من اللحم النيء إلى الأطعمة المطهية. يُفضل تخصيص رف منفصل للحوم النيئة، ووضعها في الجزء السفلي من الثلاجة لمنع تساقط السوائل على الأطعمة الأخرى.

ثانياً: الطريقة الصحيحة لتخزين لحوم الأضحية: - بعد الذبح، تُترك اللحوم في مكان نظيف وجيد التهوية لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 ساعات حتى تبرد تماماً. - تُقطع اللحوم إلى حصص صغيرة حسب الاستخدام اليومي (مثلاً 250-500 جرام لكل وجبة). - تُلف كل حصة بإحكام باستخدام ورق ألومنيوم أو أكياس بلاستيكية مخصصة للتجميد، مع إخراج أكبر قدر من الهواء. - تُوضع الأكياس في الفريزر عند درجة حرارة -18 درجة مئوية أو أقل.

- يُنصح بكتابة تاريخ التخزين على كل كيس لمعرفة مدة الصلاحية. ثالثاً: علامات فساد اللحم المخزن: - تغير اللون: إذا تحول لون اللحم إلى الرمادي أو الأخضر. - ظهور رائحة كريهة أو حامضة. - وجود طبقة لزجة أو مخاطية على سطح اللحم.

- ظهور بقع سوداء أو خضراء. - عند ظهور أي من هذه العلامات يجب التخلص من اللحم فوراً. رابعاً: مدة حفظ اللحوم في الفريزر: - يمكن حفظ اللحوم الحمراء (لحم البقر والضأن) لمدة تتراوح بين 4 إلى 12 شهراً عند درجة حرارة -18 درجة مئوية، ولكن يُفضل استهلاكها خلال 6 أشهر للحصول على أفضل جودة. - أما اللحوم المفرومة فتحفظ لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر.

- يجب الحفاظ على درجة حرارة الفريزر ثابتة، وتجنب فتح الباب بشكل متكرر. خامساً: نصائح إضافية: - لا تذوب اللحم في درجة حرارة الغرفة؛ ضعه في الثلاجة لمدة 24 ساعة أو استخدم الميكروويف على الوضع الخاص بإذابة اللحوم. - بعد الطهي، يمكن إعادة تجميد اللحم المطهي إذا تم تبريده بسرعة. - التخزين السليم يحافظ على الطعم والقيمة الغذائية، ويحمي الأسرة من التسمم الغذائي. كل عام وأنتم بخير





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تخزين لحوم الأضحية أخطاء تخزين اللحوم طرق حفظ اللحوم عيد الأضحى سلامة الغذاء

United States Latest News, United States Headlines