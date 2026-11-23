الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يشدد على أهمية احترام السيادة الوطنية كشرط للتعاون الدبلوماسي، وسط استلام أوراق اعتماد سفراء من عشرة دول في بيونج يانج.

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ، خلال مراسم رسمية في العاصمة بيونج يانج ، استعداد بلاده لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الدولي مع جميع الدول التي تحترم سيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وتعاملها على أساس الاحترام المتبادل.

شروط التعاون الدبلوماسي الجديد

جاءت تصريحات كيم جونج أون عقب تسلمه أوراق اعتماد مجموعة من السفراء المعينين حديثًا، حيث أوضح أن سياسة بيونج يانج الخارجية تقوم بشكل أساسي على مبادئ الاستقلال والسلام والصداقة، مؤكدًا أن بلاده لا تسعى إلى الهيمنة الإقليمية أو التوسع خارج حدودها الجغرافية.

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ولفت الزعيم الكوري الشمالي إلى أن التطورات الأمنية والسياسية الراهنة في المنطقة تفرض على كوريا الشمالية ضرورة امتلاك القدرات اللازمة لضمان أمنها القومي وحماية مصالحها الوطنية في ظل التوترات المتصاعدة.

مواقف الأطراف الفاعلة والسياسات

وشدد كيم جونج أون على أن بلاده تولي أهمية كبيرة للدفاع عن سيادتها وأمنها وحقها في التنمية، موضحًا أن بيونج يانج مستعدة لتطوير علاقاتها مع الدول التي تلتزم بمبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والمصالح المشتركة.

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ويعكس هذا الموقف تمسك الحكومة الكورية الشمالية بربط أي توسع في شراكاتها الدبلوماسية باحترام مبادئ السيادة الوطنية، في حين أكد المتحدثون الرسميون استعدادهم لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق الاستقرار الإقليمي من خلال هذا النهج.

تفاصيل المراسم والحضور الدولي

وجاءت تصريحات الزعيم الكوري الشمالي خلال مراسم دبلوماسية مهمة شهدت تسلمه أوراق اعتماد سفراء من عشر دول مختلفة، بحضور وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي، مما يعكس التنوع الجغرافي في العلاقات الخارجية للبلاد.

ومن بين الدول التي مثلها سفراء استلموا أوراق اعتمادهم أمام كيم جونج أون، كل من روسيا والسويد وفيتنام وإندونيسيا والبرازيل والهند والفلبين وتايلاند وبنجلاديش والتشيك.

الأثر المستقبلي والاستقرار الإقليمي

تأتي هذه التصريحات في ظل تطورات متسارعة تشهدها منطقة شرق آسيا، وتزايد الاهتمام الدولي بالملف الأمني الكوري الشمالي، خاصة في ظل استمرار بيونج يانج في تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية.

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وتبرز العلاقة مع روسيا كمثال رئيسي على هذا النهج الدبلوماسي الجديد، حيث تسعى كوريا الشمالية إلى توسيع دائرة تحالفاتها مع الدول التي تتبنى نفس النهج القائم على الاحترام المتبادل للمصالح المشتركة.