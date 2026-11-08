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رياضة وتعليم

لأولياء الأمور.. 7 رسائل تربوية حتى تسرق الدراسة الصحة النفسية لأبنائكم

Mobtada#2 in مصر
لأولياء الأمور.. 7 رسائل تربوية حتى تسرق الدراسة الصحة النفسية لأبنائكم
الأهلي · عاصم حجازي · انتصار السيسي
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تقرير شامل يجمع بين مستجدات إصابة لاعبي الأهلي، نصائح الدكتور عاصم حجازي للأهالي حول الصحة النفسية والتعليم، ودور انتصار السيسي في دعم ضحايا القطار، بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد بين إيران وأمريكا.

شهدت الساحة الرياضية والمجتمعية في مصر، خلال فترة العاشر من نوفمبر، تداخلاً ملحوظاً بين مستجدات الأزمات السياسية الدولية وأنشطة الأندية الرياضية الكبرى، إلى جانب تزايد الاهتمام بالقضايا التربوية والتعليمية التي تهم الأسر المصرية.

وفي صدارة الأحداث الرياضية، كشف النادي الأهلي المصري عن تفاصيل دقيقة حول الحالة الصحية للاعب محمد عبد الله، وذلك في ظل استمرار متابعتهم الدقيقة لإجراءات العلاج والتأهيل للاعبيهم، خاصة في ظل تزامن ذلك مع متابعة مستجدات علاج اللاعب الآخر كوكا، مما يعكس الجهود المبذولة من قبل الإدارة الطبية في الحفاظ على جاهزية الفريق للمشاركة في المنافسات المحلية والقارية. ويتزامن هذا الإعلان مع تأهل الأهلي بنجاح إلى دور الستة عشر من مسابقة كأس مصر، بعد فوزه على منافسه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، مما عزز من مكانته كواحد من أقوى الفرق في الدوريات الأفريقية والعربية، حيث استمرت رحلته الناجحة في جمع الانتصارات المتتالية.

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Mobtada#2 in مصر

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الأهلي عاصم حجازي انتصار السيسي محمد صلاح نادر زكي

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