فوز لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ليتشي في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي يعززه في الصدارة برصيد 32 نقطة، ليتسيه ليッチي في المركز الرابع عشر.

في خطوة تؤكد سعيهم لتحقيق الألقاب المحلية، عزز فريق لاتسيو موقعه بشكل جدير بالثقة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، وذلك بعد أن حقق فوزا مستحقا ومقنعا على حساب ضيفه فريق ليتشي بنتيجة ثلاثية Goals دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة الكروعية الشهيرة.

وقد فرض صاحب الأرض أفضليته منذ الدقائق الأولى من اللقاء، مترجما تفوقه الواضح على مجريات اللعب إلى نتيجة إيجابية، حيث تمكّن اللاعب الهولندي تيجاني نوسلين من افتتاح التسجيل لصالح فريقه في الدقيقة الخامسة والعشرين، محققا أول أهداف المباراة في شباك المنافس. وبعد أن أراح الفريق الضغط النفسي عن كاهله بتقدمه بهدف، استمر في خلق الهجمات الخطيرة، لتعود الكرة إلى اللاعب نوسلين مجددا، ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة الثامنة والستين، مما أكد تفوق لاتسيو الواضح وضمن لمدرج جمهوره المتحمس اقتراب فريقهم من حصد النقاط الثلاث في هذا الموعد المحدد.

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واستطاع لاتسيو ختم تألقه في هذه المباراة بإضافة الهدف الثالث الذي أمن له الانتصار، وذلك على يد اللاعب ديفيد فراتيسي في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، ليختتم بذلك ثلاثيته الناجحة ويمنح فريقه فوزا جديدا عزز به مكانته في قمة الترتيب، مما أراح معنويات الجماهير والإدارة على حد سواء. ومن خلال هذه النتيجة المهمة، قام لاتسيو برفع رصيده من النقاط إلى اثنتين وثلاثين نقطة، محتلا بذلك المركز الأول بشكل مؤقت، وموسعا الفارق بينهما وبين المنافس المباشر إنتر ميلان، الذي يحتل المركز الثاني وهو حامل اللقب الحالي، بمقدار أربع نقاط، في حين يخوض إنتر ميلان مباراته المقررة في الجولة ذاتها ضد فريق أتالانتا غدا الأحد، مما يعني أن النتائج في تلك المباريات ستحدد طبيعة المعركة على القمة في الأسابيع القادمة.

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في المقابل، لم يوفق فريق ليتشي في هذا الموعد، حيث تجمد رصيده عند عشرين نقطة فقط ليحتل المركز الرابع عشر في الترتيب العام، بعد أن تلقى خسارته الثامنة في المسابقة خلال الموسم الحالي، مما يستمر في تعقيد معاناته في محاولات الابتعاد عن مناطق الخطر والسقوط إلى الدرجة الثانية. وقد أظهر ليتشي ضعفا دفاعيا واضح طوال المباراة، مما أكسد مشاعر أنصاره المتشوقين لنتائج أفضل.

مباريات لاتسيو وليتشي القادمة

وفيما يخص المواجهات القادمة، من المقرر أن يحل لاتسيو ضيفا ثقيلا على فريق تورينو في الجولة المقبلة، في مواجهة صعبة ستختبر استمرار مساره المتصاعد، بينما يستضيف ليتشي نظيره أتالانتا في محاولة يائسة لاستعادة التوازن وتأمين نتيجة إيجابية تعوض خسارة الجولة الثانية عشرة وتبعده عن حافة الهبوط، في معركة ممتدة بين الأمل والتشبث بالبقاء.