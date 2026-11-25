لاعبو نادي الزمالك يصدرون بياناً رسمياً يطالبون فيه بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن 26 مباراة، مع كشف تفاصيل الصعوبات المادية التي يعانون منها وتأثيرها على استقرار الفريق.

أصدر لاعبو نادي الزمالك المصري بياناً رسمياً يحمل مضموناً حاسماً، حيث طالبوا فيه الإدارة العليا للنادي بالنظر العاجل في قضايا المستحقات المالية المتأخرة عنهم. أكد اللاعبون في هذا البيان الرسمي، أنهم لم يتلقوا أي جزء من مستحقاتهم التعاقدية عن الموسم الجاري، مما دفعهم للإدلاء بهذا التصريح العلني.

كما أشار اللاعبون إلى وجود مكافآت متأخرة للاعبين عن 14 مباراة من الموسم الماضي، و12 مباراة من الموسم الحالي. وقد شددوا على أن عدم الصرف يمثل عبئاً ثقيلاً عليهم، خاصة في ظل غياب أي توقيت محدد لدفع هذه المبالغ المستحقة قانونياً وعقودياً.

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آليات المطالبة بجدول زمني واضح

أكد لاعبو الزمالك أنهم لا يطالبون بصرف جميع المستحقات دفعة واحدة، لكنهم يريدون جدولاً زمنياً واضحاً وآلية منتظمة للصرف. إن طلبهم الأساسي يتمحور حول وضع خطة مالية محددة تضمن لهم استلام حقوقهم بشكل تدريجي ومنظم، بدلاً من الانتظار دون أي مؤشرات حقيقية للصرف.

كما شدد اللاعبون في البيان على أن اللاعبين المصريين يعترضون على عدم صرف مستحقاتهم، في الوقت الذي حصل فيه اللاعبون الأجانب في الفريق على أموالهم بعد التهديد بعدم الاستمرار. هذا التفريق في المعاملة أثار حفيظة اللاعبين المحلى، الذين يرون فيه عدم تكافؤ في الفرص والعدالة بين مكونات الفريق.

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تأثيرات مادية ونفسية على اللاعبين

وضح اللاعبون في البيان أن هناك نقصا في أدوات التدريب وتحمل اللاعبين مشقة السفر الخارجي بنظام الترانزيت وشركات الطيران الاقتصادية. هذه الظروف المادية الصعبة لا تؤثر فقط على أداء اللاعبين الميداني، بل تمتد لتشمل الجوانب المعيشية والنفسية، مما يخلق بيئة عمل غير مستقرة داخل النادي.

وأوضح اللاعبون في البيان أن عددا منهم باعوا سياراتهم الخاصة من أجل الوفاء بالتزاماتهم المالية والمعيشية. هذا التصرف القاسي الذي اضطرره يظهر عمق الأزمة المالية التي يعاني منها اللاعبون، حيث وصل بهم الحال إلى التخلي عن ممتلكاتهم الشخصية لسد احتياجاتهم الأساسية.

موقف حسين لبيب وتأثير الأزمة على الفريق

أشاروا إلى أن جلسة حسين لبيب، رئيس الزمالك، مع قادة الفريق لم تسفر عن حلول، بعدما أكد رئيس النادي عدم امتلاكه حلولاً أو موعداً محدداً لصرف المستحقات. هذا الموقف من حسين لبيب يفاقم من حدة التوتر داخل النادي، حيث يجد اللاعبون أنفسهم في مأزق دون أي دعم حقيقي من الإدارة.

وشدد اللاعبون على أن استمرار الأزمة يؤثر سلباً على استقرار غرفة الملابس والحالة النفسية للفريق. إن عدم معالجة هذه الجوانب بشكل فوري قد يؤدي إلى نتائج عكسية على أداء الفريق في الملاعب، مما يعرض أهدافهم التنافسية للخطر.

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متطلبات الإدارة والخطوات القادمة

طالب لاعبو الزمالك مجلس الإدارة بتحمل مسؤولياته وإيجاد حلول عاجلة لأزمة المستحقات دون تمييز بين اللاعبين المصريين والأجانب. إن مطالبتهم بالعدالة في المعاملة تعكس رغبة قوية في استعادة الثقة بين الفريق والإدارة، وهو ما يتطلب تدخلاً سريعاً وحاسماً من مسؤولي النادي.

وأنهوا البيان بالإشارة إلى أنهم لا يبحثون عن صدام مع الإدارة، وإنما يطالبون بحقوقهم ومواصلة المنافسة على البطولات. إن رسالة اللاعبين واضحة، حيث يؤكدون على التزامهم بالنادي وبالمنافسة، لكن ذلك مشروط بتحقيق العدالة المالية لهم، وهو ما يتطلب من مجلس الإدارة اتخاذ إجراءات فورية.