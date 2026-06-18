أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا تغيير في جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، مشددة على انطلاقه رسميا الأحد القادم وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يؤدي طلاب الشعبتين العلمية والأدبية الأحد المقبل امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية وهي مواد غير مضافة للمجموع .

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا تغيير في جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، مشددة على انطلاقه رسميا الأحد القادم وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يؤدي طلاب الشعبتين العلمية والأدبية الأحد المقبل امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية وهي مواد غير مضافة للمجموع .

لا يوجد بها أسئلة مقالية ، حيث ستكون جميع أسئلتها اختيار من متعدد فقط. وبناءا على ذلك سيتسلم الطالب في امتحانات الثانوية العامة 2026 بالمواد غير المضافة للمجموع ورقة إجابة فقط. وكانت قد استعرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر فيديو توعوي، الإرشادات والخطوات الواجب على طلاب الثانوية العامة الإلتزام بها أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة 2026 . جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية . الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية . الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية . الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا .

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى . الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ . الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة . الخميس 16 يوليو 2026 : الأحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم . الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية . الثلاثاء 23 يونيو : الاقتصاد + الاحصاء . الأحد 28 يونيو : اللغة العربية .

الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية . الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا . الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى . الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل .

الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ . الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس . الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا . الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة .

شروط قبول اعتذارات امتحانات الثانوية العامة 2026 من المراقبين والملاحظين . بشرى سارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 . خبير تربوي يعلن عن توزيع خطابات ندب مراقبي وملاحظي الثانوية العامة السبت . وتفعيل لجان الإعتذارات الأحد . 2000 جنيه حافز إثابة لرؤساء لجان الثانوية العامة والمراقبين الأوائل و1000 للملاحظين .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الثانية . الأسبوع 4 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) . الأحد 5 يوليو : التربية الدينية + التربية الوطنية . الاثنين 6 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية .

الأربعاء 8 يوليو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء ) . السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية ) . الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء ) . الأربعاء 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء) .

السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) . الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) . الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) . جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين .

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية . الثلاثاء 23 يونيو 2026 : التربية الوطنية . الخميس 25 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية . الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الأولى .

الثلاثاء 30 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الثانية . الخميس 2 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى . الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية . الثلاثاء 7 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الأولى .

الخميس 9 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الثانية . الأحد 12 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الأولى . الثلاثاء 14 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الثانية . الخميس 16 يوليو 2026 : الإحصا





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امتحانات الثانوية العامة 2026 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

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