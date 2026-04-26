لا حذف للمناهج الدراسية.. وزارة التعليم تؤكد استقرار الخطة الدراسية للفصل الدراسي الثاني

نفى الصحفي المتخصص في شؤون التعليم أسامة عبد الكريم شائعات حول حذف أجزاء من المناهج الدراسية، مؤكداً أن الخطة الدراسية مستقرة وأن الامتحانات ستكون من الكتاب المدرسي وكتيبات التقييم فقط. كما تحدث عن إشراف الوزارة على امتحانات اللغة العربية والدراسات الاجتماعية في المدارس الدولية لتعزيز الهوية الوطنية.

أكد أسامة عبد الكريم، الصحفي المتخصص في شؤون ال تعليم ، نفياً قاطعاً لما تداولته بعض الشائعات حول حذف أجزاء من المناهج الدراسية مع اقتراب فترة ال امتحانات .

وأوضح عبد الكريم أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الخطة الدراسية للفصل الدراسي الثاني قد تم توزيعها بشكل كامل ونهائي منذ بداية الترم الدراسي، مما لا يتيح أي مجال لإجراء أي تعديلات أو تقليصات في المنهج المقرر. وأشار إلى أن الوزارة قد اتخذت خطوات استباقية لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وشفافية، وتجنب أي لبس أو قلق لدى الطلاب وأولياء الأمور.

وفي سياق متصل، شدد عبد الكريم على أن وزارة التربية والتعليم قد أصدرت تعليمات واضحة وصريحة لجميع المدارس، مفادها أن أسئلة الامتحانات ستقتصر بشكل حصري على محتوى كتيبات التقييمات والكتاب المدرسي الرسمي، دون أي اعتماد على الكتب الخارجية أو المذكرات الإضافية. وأضاف أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز دور الكتاب المدرسي الرسمي كمرجع أساسي للطلاب، وتشجيعهم على الاعتماد على المصادر التعليمية الموثوقة، وتجنب الوقوع في فخ المبالغة في شراء الكتب الخارجية التي قد تزيد العبء المالي على أولياء الأمور.

كما أكد أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بجودة التعليم، وتسعى جاهدة لتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلاب، وتمكينهم من تحقيق أفضل النتائج. وأوضح أن الوزارة تدرك تماماً الضغوط التي يتعرض لها الطلاب وأولياء الأمور بسبب كثرة التقييمات والاختبارات، إلا أنها ترى أن هذه التقييمات جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، وأنها ضرورية لتقييم مستوى الطلاب وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم، وتوجيههم نحو تحقيق أهدافهم التعليمية.

وأشار إلى أن المنهج الدراسي يمثل سلسلة متكاملة من المعارف والمهارات، ولا يمكن حذف أجزاء منه دون التأثير على الفهم الشامل للمادة الدراسية. كما لفت عبد الكريم إلى أن هناك بعض الحالات الفردية التي قد تحدث داخل المدارس، حيث قد يتأخر شرح بعض الدروس بسبب ظروف خارجة عن إرادة المعلم أو الطالب. وفي هذه الحالة، يتم التنسيق بين المعلم والموجه التعليمي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وعدم إدراج الأجزاء غير المشروحة في الامتحان.

وأكد أن هذا الإجراء هو مجرد تنظيم داخلي للمدرسة، وليس قراراً عاماً من الوزارة. وأضاف أن الوزارة تحرص على توفير الدعم اللازم للمعلمين والطلاب، وتذليل أي عقبات قد تواجههم في طريق التعلم.

وفيما يتعلق بطلاب المدارس الدولية، أوضح عبد الكريم أن إشراف وزارة التربية والتعليم على امتحانات اللغة العربية والدراسات الاجتماعية يأتي في إطار تعزيز الهوية الوطنية والانتماء للوطن، مؤكداً أن الهدف هو ربط الطالب المصري بلغته وتاريخه وثقافته، رغم التحديات التي قد تواجه بعض الطلاب في المراحل المتقدمة من التعليم. وأشار إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين التعليم الدولي والتعليم الوطني، وتوفير فرص متساوية لجميع الطلاب، وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل العالمي.

وأخيراً، أكد عبد الكريم على أهمية التعاون بين أولياء الأمور والمدارس والوزارة، لتحقيق أفضل النتائج التعليمية للطلاب، وبناء جيل واعٍ ومثقف قادر على مواجهة تحديات المستقبل





