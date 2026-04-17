لبنانيون يحتفلون بالهدنة: ألعاب نارية وأعيرة نارية تعم شوارع بيروت

تعبيرًا عن الارتياح والفرحة بدخول وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ، شهدت مناطق لبنانية، وخاصة الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة صيدا، مظاهر احتفالية واسعة النطاق. شملت هذه الاحتفالات مسيرات سيارات، وإطلاق ألعاب نارية، وأعيرة نارية في الهواء، وسط دعوات للحفاظ على سلامة الجميع وتجنب الممارسات التي قد تعكر صفو الأجواء الاحتفالية أو تهدد الاستقرار الداخلي. هذه الهدنة، التي استمرت لمدة 10 أيام بوساطة أمريكية، تأتي في إطار جهود احتواء التصعيد وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع لتحقيق تهدئة مستدامة في المنطقة.

شهدت الساعات الأولى لدخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ حالة من الابتهاج والفرح العارم عمت أرجاء متفرقة من لبنان، خصوصًا في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومدينة صيدا الساحلية. وقد انعكست هذه المشاعر الشعبية في مظاهر احتفالية غير مسبوقة، حيث خرج الآلاف من المواطنين إلى الشوارع في مسيرات سيارات حاشدة، زينت مواكبهم الأضواء والأعلام، وجابوا شوارع العاصمة تعبيرًا عن سعادتهم الغامرة بانتهاء دوامة العنف والتصعيد.

لم تقتصر مظاهر الاحتفال على هذه المناطق فحسب، بل امتدت لتشمل مناطق أخرى في الداخل اللبناني، حيث سجلت تقارير إطلاق أعيرة نارية وألعاب نارية بشكل متواصل في عدد من الأحياء، خاصة في منطقة البقاع الأوسط. تعكس هذه الاحتفالات الشعبية حجم التوتر الذي عاشه اللبنانيون خلال الفترة الماضية، والأمل الكبير الذي عقدوه على هذه الهدنة كوسيلة لإنهاء المعاناة وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والتفاؤل. كما بدأت حركة نزوح عكسية ملحوظة، حيث توافد عدد كبير من النازحين إلى بلداتهم وقراهم، في دلالة على استعادة الأمل بإمكانية العودة إلى الحياة الطبيعية. في خضم هذه الأجواء الاحتفالية، برزت أصوات عاقلة تدعو إلى ضرورة الالتزام بضوابط معينة خلال الاحتفالات، وخصوصًا فيما يتعلق بإطلاق النار العشوائي. تم التأكيد على أهمية الحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات، وتجنب أي ممارسات قد تحمل في طياتها مخاطر غير محسوبة أو تؤثر سلبًا على الاستقرار الداخلي الهش. وقد شددت هذه الدعوات على أن الفرحة بانتهاء التصعيد يجب أن تظل في إطار آمن ومسؤول، بما يضمن عدم تحول الاحتفالات إلى مصدر للقلق أو الحوادث. تأتي هذه الهدنة، التي تمتد لفترة عشرة أيام، بوساطة أمريكية فاعلة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله. وتتزامن هذه الخطوة مع تحركات دبلوماسية مكثفة على مختلف المستويات، بهدف تمهيد الطريق أمام مفاوضات أوسع نطاقًا، قد تسفر عن تهدئة طويلة الأمد تعم المنطقة بأسرها. وقد أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحاته على ضرورة عودة السلام، ووقف نزيف الدماء، معربًا عن أمله في أن يتحلى حزب الله بالمسؤولية خلال هذه الفترة الحرجة. تعد هذه الأحداث مؤشرًا على ما يمكن أن تحققه الجهود الدبلوماسية عند توظيفها بحكمة وإصرار. فبعد فترة من الترقب والقلق، يشعر اللبنانيون بنسمة أمل جديدة، تأمل أن تتكلل بسلام دائم يعيد الحياة الطبيعية إلى ربوع الوطن، ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية والازدهار. يبقى التحدي الأكبر هو ترجمة هذه الهدنة إلى عملية سلام حقيقية، تتجاوز المصالح الضيقة، وتضع مصلحة الشعوب في مقدمة الأولويات. ومن المتوقع أن تستمر التحركات الدبلوماسية في الفترة القادمة، بهدف البناء على هذه الخطوة الإيجابية، وتعزيز فرص تحقيق استقرار دائم في المنطقة





هدنة لبنان احتفالات بيروت وقف إطلاق النار تفاؤل الأمن والاستقرار

