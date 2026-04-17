لبنان: الجيش يفتح معابر جديدة وسط تحذيرات إسرائيلية وتفاؤل أمريكي

الجيش اللبناني يعيد فتح جسر القاسمية ويفتح معابر جديدة للمدنيين بعد هجوم إسرائيلي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعبر عن تفاؤله بتحسن الأوضاع، فيما يحذر الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان من العودة لمناطقهم.

أكدت شبكة الميادين الإعلامية ال لبنان ية، أن الجيش ال لبنان ي قد قام بإعادة فتح جسر القاسمية الذي تعرض للتدمير يوم أمس، وذلك بعد أن كان قد تعرّض لهجوم متجدد. وقد سمح هذا الإجراء للمواطنين ال لبنان يين بالعبور نحو المناطق الواقعة في الجهة الجنوبية من نهر الليطاني . وتزامناً مع ذلك، أفادت الشبكة ذاتها بأن الجيش ال لبنان ي عمد إلى فتح معابر إضافية مخصصة للمدنيين، وذلك عقب الهجوم الذي شنه الجيش ال إسرائيل ي على الجسور الرئيسية التي تعبر نهر الليطاني .

في سياق متصل، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤلاً قائلاً إن اليوم قد يكون يوماً تاريخياً للبنان، وأن أموراً إيجابية قد تحدث. وكان الرئيس الأمريكي قد أرسل في وقت سابق رسالة إلى حزب الله، عبّر فيها عن أمله في أن يتصرف الحزب "بشكل جيد وإيجابي خلال هذه الفترة المهمة". واعتبر ترامب أن هذا السلوك سيكون "لحظة عظيمة" للحزب، داعياً في الوقت ذاته إلى وقف أعمال القتل وتحقيق السلام النهائي. وجاءت تصريحات ترامب عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها، حيث قال: "لا مزيد من القتل، يجب أخيرًا تحقيق السلام. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر". من جهة أخرى، وجّه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، رسالة مستعجلة لسكان جنوب لبنان، محذراً إياهم بشدة من العودة إلى التجمعات السكنية الواقعة جنوب نهر الليطاني، حتى بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وأوضح أدرعي في رسالته: "يظل الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد في مواقعه بجنوب لبنان في مواجهة النشاط الإرهابي المستمر لحزب الله، وللحفاظ على أمنكم وسلامة عائلاتكم، وحتى إشعار آخر، يُطلب منكم عدم الانتقال إلى جنوب نهر الليطاني". يأتي هذا التحذير وسط توترات أمنية مستمرة ومخاوف من اندلاع المزيد من الأعمال العدائية، مما يضع المدنيين في موقف حرج ويستدعي أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر. إن التطورات الميدانية والسياسية تفرض واقعاً معقداً على المنطقة، وتبرز الحاجة الملحة لضمان سلامة المدنيين ووقف التصعيد. تأتي هذه التطورات المتسارعة لتعكس الأوضاع المتأزمة في جنوب لبنان، حيث تتشابك التوترات العسكرية مع الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار. إن إعادة فتح الجسور الرئيسية وتوفير معابر جديدة للمدنيين هو مؤشر إيجابي على محاولة تخفيف المعاناة الإنسانية، ولكنه لا يزال يبقى رهن التطورات الأمنية المستقبلية. الرسالة الأمريكية الموجهة لحزب الله، والتي تحمل دعوة للهدوء والسلام، تضفي بعداً سياسياً هاماً على المشهد، وإن كان تأثيرها الفعلي يبقى غير مؤكد. في المقابل، فإن التحذير الإسرائيلي لسكان جنوب لبنان يعكس استمرار حالة الاستعداد العسكري، ويشير إلى أن المخاطر لا تزال قائمة، وأن مسألة العودة إلى المناطق المتضررة ستكون محكومة بتقديرات أمنية دقيقة. إن تضافر الجهود الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية، هو السبيل الوحيد لتهدئة الوضع وضمان مستقبل آمن للسكان في هذه المنطقة الحيوية





