لبنان يوثق جرائم الحرب الإسرائيلية وتوترات إقليمية تتصاعد بين إيران وواشنطن

تقرير شامل يتناول تحركات الحكومة اللبنانية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية دولياً، وجهود الجيش اللبناني الحدودية، بالتزامن مع التصعيد الإيراني الأمريكي والقوافل الإغاثية المصرية لغزة.

تشهد المنطقة العربية والشرق الأوسط حالة من الغليان السياسي والميداني غير المسبوقة، حيث تتداخل الملفات الأمنية مع المساعي الدبلوماسية في محاولة لضبط إيقاع الصراعات المتصاعدة.

وفي قلب هذه الأحداث، برز الموقف اللبناني الذي يتجه نحو مأسسة توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري الدوري على الضرورة القصوى لمتابعة توثيق كافة جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، والعمل على رفع هذه الملفات بشكل رسمي ومنظم إلى أروقة الأمم المتحدة. وأكد سلام أن الحكومة اللبنانية تسعى جاهدة لعقد جلسة خاصة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف لتسليط الضوء على حجم المأساة الإنسانية والدمار الذي لحق بالبنية التحتية، مشيراً إلى وجود اتفاق مسبق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان للقيام بزيارة ميدانية إلى لبنان في وقت قريب جداً للتحقق من الوقائع على الأرض وتوثيق الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والممتلكات.

ومن جانبه، أوضح وزير الإعلام المحامي بول مرقص أن هناك تنسيقاً عالي المستوى يجري حالياً بين مختلف الوزارات المختصة لاستكمال عمليات حصر الخسائر وتوثيق الدمار الشامل الذي طال القرى والمدن، وذلك بالاستعانة بخبرات المؤسسات الدولية المرموقة، وعلى رأسها البنك الدولي، مع الاعتماد بشكل أساسي على تقنيات صور الأقمار الاصطناعية الحديثة التي تكشف حجم التجريف الممنهج للأراضي الزراعية والدمار الاقتصادي الذي أصاب القطاعات الإنتاجية. وفيما يخص الجانب الأمني، كشف وزير الدفاع عن تطورات ميدانية دقيقة، حيث قامت القوات الإسرائيلية بإنشاء نقطة عسكرية ثابتة في معتقل الخيام، بالتوازي مع تحركات لنقاط عسكرية متحركة تتوغل في مناطق معينة ثم تنسحب منها في تكتيك يهدف إلى زعزعة الاستقرار.

وفي الوقت ذاته، يواصل الجيش اللبناني مهامه الوطنية في ضبط الحدود اللبنانية السورية، حيث ينفذ عمليات مكثفة لمكافحة التهريب ومداهمة المزارع التي تستخدم لإنتاج وتجارة المواد المخدرة، وهي عمليات شهدت مواجهات مسلحة أدت إلى سقوط ضحايا وجرحى، مما يعكس حجم التحديات الأمنية الداخلية التي تواجه الدولة في ظل الضغوط الخارجية. كما ناقش الاجتماع الوزاري سبل تأمين الاحتياجات الإغاثية العاجلة للنازحين، وتوفير الدعم اللوجستي والمادي اللازم لهم لضمان حياة كريمة في ظل هذه الظروف القاسية، بالتزامن مع دعوات الرئيس اللبناني للمجتمع الدولي بضرورة ممارسة ضغوط حقيقية وفعالة على إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية في الجنوب.

وعلى الصعيد الإقليمي، تتقاطع هذه الأحداث مع تصريحات مثيرة للجدل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أشار إلى وجود رغبة لدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في اتخاذ مواقف حازمة تجاه إيران قد تصل إلى التدخل المباشر، لافتاً في الوقت ذاته إلى وجود تحركات من بعض الدول العربية لتعميق تحالفاتها الاستراتيجية مع إسرائيل في إطار رؤية أمنية جديدة للمنطقة. وفي سياق متصل، يرى المحلل السياسي سمير فرج أن الرد الإيراني الأخير جاء صادماً ومفاجئاً، مؤكداً أنه قد قلب الموازين وأربك حسابات ترامب، مما يوحي بأن المنطقة قد تعود إلى المربع صفر في مفاوضاتها السياسية.

وبالتوازي مع هذا التوتر العسكري والسياسي، تبرز الجهود الإنسانية كطوق نجاة، حيث أطلق الهلال الأحمر المصري قافلة زاد العزة الـ193، والتي تحمل في طياتها أكثر من 4417 طن من المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مما يؤكد على استمرار الدور المصري الريادي في تقديم الدعم الإنساني رغم كافة التعقيدات الميدانية والسياسية التي تفرضها القوى المسيطرة على المعابر، لتبقى المنطقة في حالة ترقب شديد لما ستسفر عنه الأيام القادمة من تحولات قد تغير وجه الشرق الأوسط بالكامل





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان إسرائيل إيران حقوق الإنسان المساعدات الإنسانية

United States Latest News, United States Headlines