لجان الألكو بالبنوك المصرية تبدأ تنفيذ قرارات البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة

تفاصيل بدء لجان إدارة الأصول والخصوم في 36 بنكاً مصرياً تنفيذ قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة وتأثير ذلك على القروض والودائع والتضخم المتوقع.

يتأهب القطاع المصرفي المصري في كافة أرجائه لبدء مرحلة جديدة من تنفيذ السياسات النقدية المقررة من قبل البنك المركزي المصري ، حيث من المقرر أن تبدأ لجان الألكو ، والمعروفة تقنياً بلجان إدارة الأصول والخصوم، في 36 بنكاً من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلية، اعتباراً من صباح يوم غد الأحد الموافق الرابع والعشرين من مارس لعام 2026، في حسم وتحديد أسعار الفائدة النهائية على مختلف المنتجات البنكية المتاحة للجمهور والمؤسسات.

وتأتي هذه التحركات في إطار الاستجابة المباشرة لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري التي اجتمعت يوم الخميس الماضي وقررت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين كبح جماح التضخم ودعم النمو الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأسواق العالمية والمحلية. ولتوضيح الجانب الفني، فإن لجان الألكو تمثل العصب الحيوي لإدارة المخاطر المالية داخل أي مؤسسة مصرفية، فهي الوحدات المتخصصة المسؤولة عن مراقبة وتوجيه هيكل الأصول والخصوم في ميزانية البنك.

وتتولى هذه اللجان مهمة بالغة التعقيد تتمثل في إعادة النظر في أسعار الفائدة المطبقة على كافة المنتجات المصرفية، سواء كانت تلك المتعلقة بمنتجات التجزئة المصرفية مثل القروض الشخصية وقروض السيارات والتمويلات العقارية، أو المنتجات الادخارية التي تشمل شهادات الاستثمار والودائع لأجل. وتسعى هذه اللجان من خلال اجتماعاتها إلى ضمان الحفاظ على هامش الربح البنكي مع الالتزام بالتوجيهات الرقابية للبنك المركزي، مع مراعاة مستوى السيولة المتاحة في السوق ومدى إقبال المودعين والمقترضين، مما يجعل قراراتها ذات تأثير مباشر وملموس على تكلفة الاقتراض والعائد على المدخرات بالنسبة للمواطن المصري وللشركات على حد سواء.

وبالنظر إلى تفاصيل قرار البنك المركزي المصري، فقد جاء التوجه نحو تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، حيث تم الإبقاء على سعر عائد الإيداع عند نسبة 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند نسبة 20%، بينما استقر سعر الائتمان والخصم عند 19.5%، بالإضافة إلى تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند نفس النسبة وهي 19.5%. هذا التثبيت يعكس رؤية البنك المركزي في مراقبة تطورات الأسعار العالمية والمحلية قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية أو تخفيضية جديدة.

وقد أشار البنك المركزي في تقاريره إلى توقعات بوصول معدلات التضخم إلى نحو 27% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2026، وهو ما يفسر حالة الحذر في التعامل مع أسعار الفائدة، حيث يسعى المركزي إلى امتصاص السيولة الزائدة من الأسواق لتقليل الضغوط التضخمية دون خنق الاستثمارات الإنتاجية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني للنمو. إن هذا التفاعل بين قرارات البنك المركزي وتنفيذ لجان الألكو في البنوك التجارية يعكس مدى ترابط المنظومة المالية في مصر.

فعندما يثبت المركزي الفائدة، تضطر البنوك إلى مراجعة تكلفة الأموال التي تحصل عليها من المودعين مقابل العوائد التي تجنيها من القروض. وإذا ما استمر التضخم في الارتفاع كما هو متوقع، فإن القيمة الحقيقية للفائدة قد تنخفض، مما قد يدفع بعض البنوك مستقبلاً إلى تعديل أسعارها لضمان عدم هروب الودائع إلى أوعية ادخارية أخرى.

كما أن استقرار سعر صرف الدولار بعد هذه القرارات يظل محور اهتمام المتابعين والمحللين الاقتصاديين، حيث أن أي تذبذب في سعر الصرف قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية تستوجب تغيير السياسة النقدية مرة أخرى وبسرعة. وفي الختام، يظل القطاع المصرفي المصري أمام تحديات جسيمة تتطلب تنسيقاً دقيقاً بين السياسة النقدية والسياسة المالية للدولة.

إن التثبيت الحالي لأسعار الفائدة يمنح الشركات والمستثمرين فترة من الاستقرار النسبي لتخطيط تدفقاتهم النقدية وتحديد تكلفة تمويل مشروعاتهم، ولكن يبقى الترقب سيد الموقف بانتظار البيانات الاقتصادية القادمة. إن دور لجان الألكو في هذه المرحلة يتجاوز مجرد تنفيذ الأوامر، بل يمتد لتحليل مخاطر السوق وتقديم توصيات تضمن استدامة المركز المالي للبنوك وقدرتها على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية، مما يعزز من استقرار الجهاز المصرفي المصري كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل





