لجنة حقوق الإنسان بالنواب تعقد اجتماعين لتعزيز الوعي المجتمعي ومناقشة شكاوى المواطنين

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعين متتاليين لبحث ملفات تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومناقشة آليات التوازن بين حرية التعبير والأمن، بالإضافة إلى دراسة الشكاوى الواردة من المواطنين ومتابعة حلها مع الجهات المعنية.

تعقد لجنة حقوق الإنسان ب مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء، اجتماعين متتاليين لبحث عدد من الملفات المرتبطة ب تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، إلى جانب مناقشة الشكاوى الواردة إلى اللجنة، في إطار دورها الرقابي والتشريعي.

ويهدف الاجتماع الأول، إلى مناقشة دعم ونشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية في بناء الوعي العام وترسيخ المفاهيم المرتبطة بالحقوق والواجبات، بما يسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان داخل مختلف فئات المجتمع. además إلى إبراز الجهود المبذولة في هذا الشأن على المستويين المحلي والدولي، وإضافة إلى مناقشة آليات تحقيق التوازن بين ضمان حرية التعبير من جهة، والحفاظ على الأمن والاستقرار من جهة أخرى، بما يحقق بيئة قانونية وإعلامية متوازنة. وفي سياق متصل، يبحث الاجتماع الثاني للجنة الشكاوى الواردة إليها من المواطنين، للوقوف على أبرز القضايا المطروحة ومتابعة سبل حلها مع الجهات المعنية، بما يعزز من فاعلية دور اللجنة في رصد المشكلات المجتمعية والتعامل معها بشكل مباشر.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص اللجنة على متابعة قضايا حقوق الإنسان بشكل شامل، وتعزيز التواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة





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