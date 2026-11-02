لجنة الزراعة في النواب: خطة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة إنتاج القمح والقطن

أقرت لجنة الزراعة بمجلس النواب خطة عمل لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة إنتاج القمح والقطن. الهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم المزارعين بأسعار عادلة ومستقرة.

أقرت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب برئاسة النائب سامي شاهين ، خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث. تستهدف هذه الخطة تعزيز الأمن الغذائي ورفع الإنتاج الزراعي بشكل ملموس لتقليل الاعتماد على استيراد المحاصيل الاستراتيجية.

أولويات زيادة إنتاج القمح المحلي

يأتي التوسع في زراعة القمح وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد على رأس أولويات اللجنة. تسعى الخطة إلى وضع منظومة متكاملة لزراعة وتسويق القطن لاستعادة مكانته في الأسواق المحلية والعالمية. كما تتضمن الدراسة آليات تحديد أسعار عادلة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج.

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تؤكد الخطة على ضمان هامش ربح مناسبًا للمزارعين. يشترط الإعلان عن الأسعار قبل بدء مواسم الزراعة لضمان شفافية السوق وحماية المنتجين من التقلبات المفاجئة.

تعزيز الإنتاج المحلي للبنك الزراعي المصري

تضمنت خطة العمل متابعة جهود الدولة في إنتاج تقاوي البطاطس محليًا لتقليل فاتورة الاستيراد بشكل كبير. يهدف هذا الإجراء إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية وخفض التكاليف على المواطن المصري.

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يسعى مجلس النواب لتعزيز دور البنك الزراعي المصري في تمويل صغار المزارعين. تركز المبادرة على توفير مستلزمات الإنتاج بشكل مباشر لضمان استمرارية دورة الإنتاج الزراعي.

المتابعة مع جهاز مستقبل مصر للتنمية

تضم الخطة متابعة المشروعات القومية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. تشمل هذه المتابعة مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي والتصنيع الزراعي. تهدف هذه الخطوة إلى تكامل القطاعات المختلفة لتحقيق نمو اقتصادي شمولي.

تعديل قوانين التعاون الزراعي

وضعت اللجنة تطوير منظومة التعاون الزراعي على رأس الملفات التشريعية المطلوبة. يتم ذلك من خلال دراسة تعديل القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي. يهدف التعديل إلى تحديث الأطر القانونية لخدمة القطاع.

تتضمن الخطة إعداد خريطة صناعية زراعية للمحافظات. كما تشمل التوسع في خدمات الإرشاد الزراعي لرفع كفاءة الانتاج. تدرس اللجنة أيضًا أسباب المغالاة في أسعار تقنين وإيجارات الأراضي الزراعية لمعالجتها قانونًا.