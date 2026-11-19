استقبل رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس ياسر إدريس وفدًا مغربيًا رفيع المستوى لبحث آفاق التوسع في التعاون الرياضي والمصاهرة بين البلدين.

استقبل المهندس ياسر إدريس ، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، وفدًا مغربيًا رفيع المستوى ضم فؤاد مسكوت، رئيس الاتحاد الأفريقي للمصارعة ونائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المغربي للمصارعة وعضو اللجنة، والدكتور عبد الرزاق العكاري، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة المغربية.

التشاور حول توسيع التعاون الرياضي

شهد اللقاء حضور اللواء أشرف فرحات، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للهوكي، واللواء محمد محمود، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، وتامر علي القائم بأعمال المدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية. ودار الحوار حول آفاق توسيع التعاون الرياضي بين البلدين، وتبادل الخبرات الإدارية والفنية، وتطوير الرياضات الأولمبية، مع اهتمام خاص بالمصارعة باعتبارها إحدى الرياضات التي تمتلك حضورًا تاريخيًا وقاريًا ودوليًا، بما يعزز فرص العمل المشترك ويوحد الرؤى المصرية والمغربية في المحافل الرياضية الكبرى.

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بناء جسور الشراكة الحقيقية

لم تكن الزيارة مجرد لقاء بروتوكولي عابر، وإنما محطة جديدة على طريق بناء جسور التعاون بين المؤسسات الرياضية في البلدين، انطلاقًا من إيمان مشترك بأن الرياضة العربية والأفريقية تحتاج إلى شراكات حقيقية تتجاوز حدود المنافسة إلى آفاق التكامل والتطوير. وتركز الجهود المشتركة على تعزيز الروابط بين الهيئات الرياضية الوطنية، مستفيدين من التجارب الناجحة في مجال الإدارة الرياضية الحديثة وتطوير البنية التحتية للفعاليات الكبرى.

التقدير لحفاوة الاستقبال والطفرة الإدارية

في ختام الزيارة، أعرب الوفد المغربي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالطفرة الإدارية والإنشائية التي تشهدها الرياضة المصرية، ومؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، والحرص على تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى في مختلف المحافل الرياضية الدولية. وقد أشاد الموفدون المغربيون بالانجازات المحققة حديثًا في المنظومة الرياضية المحلية، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بتبادل المعرفة والخبرات في مجالات التدريب والتأهيل الرياضي.

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أفكار لتطوير الرياضات الأولمبية

ركز النقاش أيضًا على سبل تطوير الرياضات الأولمبية، لا سيما تلك التي تحتفظ بمكانة بارزة على الساحة الدولية، حيث تم طرح مبادرات محددة لدعم المصارعين والمهرجانات الرياضية الكبرى. وتأتي هذه الخطوة في سياق محاولة رفع الكفاءة التنافسية للفرق الوطنية، من خلال الاستفادة من الدعم اللوجستي والاستراتيجي المتاح ضمن الإطار المشترك للتعاون الثنائي. وتهدف هذه الخطوات إلى ضمان مشاركة فعالة ومؤثرة في البطولات المستقبلية، مستندة إلى أساس متين من التنسيق الحكومي والرياضي.

توحيد الرؤى في المحافل الكبرى

يعد هذا الاجتماع جزءًا من جهد أوسع لربط المؤسسات الرياضية العربية والإفريقية، بهدف خلق فضاء مشترك للابتكار والتطوير المشترك في شتى المجالات الرياضية. وتسعى الأطراف المشاركة إلى ترسيخ هذا النهج الاستراتيجي لضمان استدامة النجاحات الرياضية وتحقيق أهداف طويلة المدى تعزز من مكانة الرياضات الأفريقية والعربية. ويظل التركيز منصبًا على تعزيز التواصل المستمر بين القيادات الرياضية لكسر الحواجز التقليدية وتسهيل التدفق الحر للمعلومات والموارد.