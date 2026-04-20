لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تعقد اجتماعاً طارئاً مع اتحاد الكرة لدعم المنتخب قبل كأس العالم

تستضيف لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب رئيس اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب المصري لمناقشة الترتيبات النهائية وتذليل العقبات قبل المشاركة في كأس العالم القادم.

تستعد لجنة الشباب وال رياضة ب مجلس النواب المصري لعقد اجتماع هام ومفصلي يوم غد الثلاثاء، وذلك في إطار جهودها الرقابية والتشريعية لدعم مسيرة ال رياضة المصرية. وقد كشف النائب محمد مجاهد، رئيس اللجنة، عن حضور شخصيات رياضية رفيعة المستوى لهذا الاجتماع، يتقدمهم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد كرة القدم المصري، والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن ، المدير الفني، والكابتن إبراهيم حسن، مدير المنتخب.

يأتي هذا الاجتماع في توقيت حساس يتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية لضمان تقديم أداء مشرف يليق بمكانة مصر الرياضية على الساحة الدولية، خاصة مع اقتراب موعد استحقاق كأس العالم الذي تترقبه الجماهير المصرية بشغف كبير. وأكد النائب محمد مجاهد أن الاجتماع لن يقتصر على القيادة الفنية والإدارية لاتحاد الكرة فحسب، بل سيشهد حضور عدد من ممثلي مجلس إدارة الاتحاد، بمن فيهم المستشار أحمد حلمي الشريف والنائب مصطفى أبو زهرة، وذلك لضمان نقاش موسع يغطي كافة الجوانب الفنية واللوجستية والإدارية. وأوضح مجاهد أن البرلمان يضع ملف المنتخب الوطني على رأس أولوياته، انطلاقاً من إيمانه بأن الرياضة تمثل قوة ناعمة لمصر، وأن تحقيق نتائج إيجابية في المونديال العالمي يساهم بشكل مباشر في رفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية. كما شدد على أن اللجنة تعمل وفق مبدأ الرقابة السابقة والفاعلة، وليس مجرد الرقابة اللاحقة، بهدف استباق الأزمات وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه لاعبي المنتخب وجهازهم الفني، مما يمهد الطريق أمامهم للتركيز الكلي على الجانب الفني والاستعداد الأمثل للمنافسات القادمة. إلى جانب ذلك، من المقرر أن تستمع اللجنة خلال الاجتماع لرؤية وزارة الشباب والرياضة حول خطط الدعم المالي واللوجستي المقدم للمنتخب الوطني، وكيفية توفير الأجواء المناسبة للاعبين قبل انطلاق كأس العالم المقرر إقامته في يونيو المقبل بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. ولن يقتصر دور اللجنة على الاستماع للتقارير، بل سيتجاوز ذلك إلى فتح نقاشات معمقة حول الاستراتيجيات المستقبلية لتطوير كرة القدم المصرية، وضمان استدامة التفوق الرياضي. وتأتي هذه التحركات البرلمانية في وقت تسعى فيه الدولة بكافة مؤسساتها لتقديم كل أشكال الدعم الممكن للمنتخبات الوطنية، معتبرة أن هذه المشاركة المونديالية ليست مجرد حدث رياضي، بل هي فرصة لتعزيز الروح الوطنية وتأكيد الحضور المصري القوي والمؤثر في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة العالمية





