لجنة اقتصادية بالبرلمان تطالب بحلول عاجلة لأزمة متعثري الإسكان الاجتماعي في الجيزة

كشفت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري عن معاناة مئات المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي في محافظة الجيزة من أعباء مالية إضافية بسبب سياسات بنك التعمير والإسكان، داعية إلى فتح باب التسويات ومراجعة آليات السداد والفوائد.

أوصت لجنة الشؤون ال اقتصاد ية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، الحكومة بسرعة إنهاء أزمة عملاء بنك التعمير والإسكان ، من حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي المتعثرين في سداد أقساط الوحدات، لمدة تتراوح من سنة إلى 3 سنوات.

جاء ذلك في ضوء مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من أحمد فرغلي بشأن تضرر عدد كبير من عملاء بنك التعمير والإسكان الحاصلين على وحدات سكنية بنظام الإسكان الاجتماعي. وشددت اللجنة على أهمية فتح باب التسويات للمتعثرين، وإعادة النظر في آليات السداد والفوائد، مع تقديم حلول مرنة للفئات الأكثر تضررا، لاسيما من تجاوزوا فترات تعثر طويلة.

كان البنك المهيمن على التعامل مع وحدات الإسكان الاجتماعي بالمحافظة منذ عام 2016، حيث تولى إدارة نحو 10 آلاف وحدة سكنية، مضيفا أن هناك حاليا نحو 602 حالة تعثر في السداد، لافتا إلى أن البنك أغلق حسابات التعامل مع بعض العملاء، كما تم احتساب الفوائد على كامل قيمة القرض، بما أدى إلى زيادة الأعباء على المواطنين بما يقارب 3 آلاف جنيه يتحملها كل مستفيد.

وطالب بضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه الفئة، مؤكدين أن العديد من المواطنين لن يتمكنوا من ترك وحداتهم السكنية، وأن الحلول يجب أن تراعي الظروف الاقتصادية وقدراتهم المالية، مشيرا إلى ضرورة فتح باب التسويات للمتعثرين، ودراسة أوضاعهم حالة بحالة، مع وضع ضوابط من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تمنع التصرف في الوحدات إلا بعد سداد المستحقات، مع دراسة آليات جدولة المديونيات





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