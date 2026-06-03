لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تناقش موازنة التنمية المحلية ومشروع قانون ضريبة الدمغة

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعًا لمناقشة مشروع موازنة البرامج والأداء لوزارة التنمية المحلية وعدد من المحافظات، كما ناقشت تعديلات قانون ضريبة الدمغة لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وفرض ضريبة دمغة على عمليات البورصة.

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الخطة والموازنة ب مجلس النواب ، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة مشروع موازنة البرامج والأداء فيما يخص جهات الديوان العام لوزارة التنمية المحلية ، وكذا موازنة محافظات القاهرة وسوهاج والإسكندرية والدقهلية للسنة المالية 2026/2027.

واعتذرت كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ومحافظي الإسكندرية وسوهاج عن حضور الاجتماع. ويأتي هذا الاجتماع في إطار مناقشة اللجنة لمشروعات الموازنات العامة للدولة للعام المالي الجديد، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، ودعم خطط التنمية المحلية. وتشمل موازنة وزارة التنمية المحلية برامج لتطوير البنية التحتية في المحافظات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الوحدات المحلية.

كما تناقش اللجنة موازنات المحافظات الأربع المذكورة، والتي تركز على مشروعات الصرف الصحي والمياه والطرق والنظافة، بالإضافة إلى دعم الاستثمار المحلي وخلق فرص عمل. وفي الاجتماع الثاني للجنة، من المقرر مناقشة تعديلات قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والتي تستهدف بشكل أساسي الإلغاء النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية للمستثمرين المحليين، وإقرار ضريبة الدمغة كبديل دائم وثابت بنسبة 0.5 في الألف لكل طرف من طرفي العملية (البائع والمشتري).

ويأتي مشروع القانون في إطار ما تقضي به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار. وبموجب مشروع القانون، الذي يتكون من مادتين بخلاف مادة النشر، تم تضمين المادة الأولى النص على استبدال نص المادة (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة، على نحو يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أم أجنبية، وذلك دون خصم أي تكاليف، مع النص على أن يتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري.

وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق الاستقرار الضريبي للمستثمرين، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى سوق المال المصري، وتعزيز الشفافية في التعاملات. وتأتي مناقشة هذه التعديلات ضمن جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، حيث يُنظر إلى ضريبة الأرباح الرأسمالية على أنها عقبة أمام المستثمرين، نظراً لعدم استقرارها القانوني وتعدد التفسيرات حولها. ومن المتوقع أن تساهم ضريبة الدمغة الجديدة في تبسيط النظام الضريبي وجعله أكثر وضوحاً، مما سينعكس إيجاباً على حجم التداول في البورصة.

كما تعمل اللجنة على مناقشة عدد من مشروعات القوانين الأخرى، مثل قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وأيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، وموازنة وزارة التعليم للسنة المالية 2026/2027، بالإضافة إلى موازنات الأبنية التعليمية والإنتاج الحربي. ويؤكد أعضاء اللجنة على أهمية هذه التشريعات في تحقيق الانضباط المالي، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، ودعم خطط التنمية المستدامة.

كما تشير المصادر إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لمناقشة باقي بنود الموازنة العامة للدولة، تمهيداً لإحالتها إلى المجلس لمناقشتها وإقرارها في الجلسات العامة





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