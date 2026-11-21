إشادة لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة بأداء المتسابق محمود غرابة في الحلقة الرابعة، مع نصائح لتطوير منطقه الصوتي، وسط تنافس قوي على جوائز مالية ضخمة.

أثنت لجنة تحكيم البرنامج التلفزيوني " دولة التلاوة" بشكل كبير على الأداء المتميز الذي قدمه المتسابق محمود غرابة خلال الحلقة الرابعة من الموسم الثاني للمسابقة القرآنية، حيث أشاد أعضاء الهيئة التحكيمية بصوته الدافئ وأسلوبه السلس في تلاوة القرآن الكريم، مؤكدين أن هذا المستوى من الأداء يعكس متابعة دقيقة للموسم الأول الذي سبقه. وفي ختام تلاوته، وجه أعضاء اللجنة كلمات الإشادة مباشرة إلى المتسابق، قائلين له بوضوح إن صوته أحسن وقراءته جميلة، مما يؤكد الانعكاس الإيجابي لمتابعة أعمال الموسم السابق على مستواه الحالي في المنافسات.

تقييم اللجنة الفنية للمنافسة القرآنية

أكدت لجنة التحكيم أن صوت محمود غرابة يتميز بخصائص فنية نادرة، مثل الدفء العاطفي والقدرة الفريدة على الوصول إلى قلوب المستمعين وإشعارهم بالروحانية، كما أشادت بشكل خاص بسلاسة الانتقالات التي نفذها أثناء التلاوة، مما يبرز مهارته في ضبط نبرة الصوت وإيقاعها. ورغم هذه الإشادة الكبيرة، شددت اللجنة على أن المتسابق يمتلك إمكانات كامنة يمكنها التأهل لتقديم أداء أعلى مستوى في المراحل المقبلة، مشيرة إلى أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية الشابة وإحياء المدرسة المصرية الأصيلة في تلاوة القرآن الكريم عبر فرعي الترتيل والتجويد.

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نصائح الشيخ ياسر الشرقاوي للمتسابق

توجه الشيخ ياسر الشرقاوي، العضو الفاعل في لجنة التحكيم، بنصائح فنية محددة لمحمود غرابة، داعياً إياه إلى التركيز بشكل خاص على تطوير منطقة القرار في صوته لتحسين جودة التلاوة، قائلاً له بوضوح: "نمي منطقة القرار عندك.. الله يفتح عليك"، وهي نصيحة فنية دقيقة تهدف إلى رفع الكفاءة الصوتية للمتسابق. يأتي هذا التقييم في إطار الجهود المستمرة للبرنامج لإبراز المواهب القرآنية، حيث استقبل الموسم الثاني الذي انطلق يوم 13 نوفمبر الجاري منافسة شرسة بين 25 ألف متسابق تقدموا من مختلف محافظات مصر، ليتأهل منهم فقط 32 متسابقاً لاختبار أنفسهم على مدار 6 مراحل من المنافسات المتتالية.

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تفاصيل الجوائز وآليات التصويت الجمهوري

يسعى البرنامج إلى تأهل 5 متسابقين فقط إلى الحلقة النهائية الضخمة، حيث سيتم اختيار فائز واحد بالمركز الأول في فرع الترتيل وفائز آخر في فرع التجويد، ليحصل كل منهما على جائزة مالية ضخمة تبلغ مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى تسجيل المصحف الشريف كاملاً بصوت الفائزين وإذاعته عبر قناة "مصر قرآن كريم". وتشمل الجوائز أيضاً إتاحة فرصة تاريخية لفوزائلي بإمامة المصلين خلال شهر رمضان المبارك، مما يعزز من مكانتهم الاجتماعية والدينية، فيما يشارك الجمهور بشكل فعّال في دعم المتسابقين المفضلين لديهم من خلال التصويت الإلكتروني باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المتاح في كل حلقة.

قنوات البث والنشر الإعلامي للبرنامج

تتميز تجربة المشاهدة لهذا الموسم بثه المتزامن عبر قنوات تلفزيونية مرموقة وشعبية، حيث انطلق العرض على قنوات "الحياة" و"CBC" و"الناس"، مما يوسع دائرة الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور المصري والعربي المهتم بالثقافة القرآنية والفنون الصوتية. يواصل البرنامج من خلال هذه القنوات الكبرى منافساته بحماس وجدية، حيث يراهن القائمون عليه على أن يكون الموسم الثاني محطة فارقة في اكتشاف الأصوات الجديدة التي ستحمل راية التلاوة المصرية الأصيلة، مدعوماً بحضور جماهيري واسع وتفاعل مباشر عبر وسائل التواصل الحديثة التي يسهل من خلالها متابعة النتائج والإعلان عن أسماء المتأهلين لكل مرحلة.