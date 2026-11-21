أعلنت لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية بدولة قطر عن خطة لإنتاج فيلم موسيقي يوثق مسيرة الفنان محمد منير الفنية والحياة، بمشاركة شركاء دوليين.

أعلنت لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية بدولة قطر رسمياً عن خططها لتطوير وإنتاج فيلم سيرة ذاتية موسيقي جديد، يسلط الضوء على حياة وإرث الفنان المصري الكبير محمد منير. ويهدف هذا المشروع ال سينما ئي إلى الاحتفاء بإبداع الفنان المستثنى على الشاشة الكبيرة، مستعرضاً مسيرته الكاملة من بداياته الأولى وصولاً إلى نجاحه كواحد من أبرز وأثرى الفنانين في العالم العربي.

وتسعى هذه الإنتاجات الجديدة إلى استعراض التجارب والعلاقات والخيارات الإبداعية التي أسهمت بشكل كبير في تشكيل شخصية محمد منير وهويته الفنية المميزة. وكان لألبومه الشهير "شبابيك" محطة فارقة في مشواره الفني، حيث أسهم هذا الألبوم في ترسيخ مكانته كأحد أكثر الأصوات الغنائية المصرية تميزاً، وفتح المجال أمام رصيد فني حافل بالأعمال التي لامست وجدان أجيال متعاقبة من الجمهور في مختلف أنحاء العالم العربي.

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تفاصيل المشروع وتاريخ التعاون السينمائي للمغني الراحل

يحكي الفيلم الجديد عن دخول الفنان محمد منير إلى عالم السينما من خلال تعاونه الوثيق مع عدد من أبرز صناع الأفلام المصريين، ومن بينهم المخرج الكبير يوسف شاهين. ويهدف المشروع إلى نقل قصته إلى الشاشة الكبيرة كفرصة للاحتفاء بإبداعه الفني، والإرث الثقافي الذي تجسده أعماله، وأثرها المجتمعي المستمر الذي يربط بين أجيال من محبيه في المنطقة.

وأكد سعادة السيد حسن الذوادي، رئيس لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية - قطر، أن موسيقى محمد منير تحتل مكانة خاصة في وجدان الجمهور المصري والعربي. مشيرا إلى أن نقل قصته يتيح الفرصة للوصول إلى الجمهور في مختلف أنحاء العالم والتأثير فيه، مؤكداً أن هذا المشروع يأتي امتداداً لاستثمارات اللجنة الأخيرة في تقديم قصص استثنائية مستوحاة من شخصيات عربية بارزة.

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شروط الإنتاج وشركاء العمل المؤسسيين

وبموجب هذا المشروع، تحصل لجنة الأفلام على حقوق توثيق قصة حياة محمد منير، بالتعاون مع شركاء حائزين على جوائز مرموقة. ومن أبرز هؤلاء الشركاء، يوجد أحد الاستوديوهات الإقليمية الرائدة الذي سيتولى إنتاج الفيلم الروائي، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل شركاء الإنتاج الإضافيين في مرحلة لاحقة من العملية.

ولم يقتصر المشروع على إنتاج الفيلم الروائي فحسب، بل شملت الخطط أيضاً إنتاج فيلم وثائقي يسلط الضوء على كواليس العمل. ويتضمن هذا الفيلم الوثائقي مقابلات حصرية مع محمد منير وأشخاص عاشوا وعملوا إلى جانبه، فضلاً عن توثيق دقيق لمراحل تطوير وإنتاج فيلم السيرة الذاتية، لضمان تقديم رؤية شاملة عن المسيرة الفنية.

موقف الفنان من المشروع والتزامات لجنة الأفلام

وبشأن سعادته بالعمل والتعاون مع لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية - قطر، أعرب الفنان عن مثمنته لحرصهم واهتمامهم بإنتاج فيلم يوثق مشواره الفني، ويستعرض أبرز محطاته، ويسلط الضوء على أهم مراحله الفنية وما واكبها من أحداث وتحولات في المجتمع. وأكد في تصريحات خاصة أن الفيلم سيضم الكثير من التفاصيل والمفاجآت والقصص والحكايات.

وأكد الفنان أن الوقت قد حان لتوثيق الحقائق التاريخية المرتبطة بمسيرته الفنية، وسرد المواقف التي مر بها وأسهمت في تشكيل تجربته الفنية والموسيقية والإنسانية. ويعكس هذا المشروع التزام لجنة الأفلام بإنتاج مجموعة من أفلام السيرة الذاتية التي تتناول مسيرة شخصيات عربية بارزة، وتقديم قصص مؤثرة تنبع من تاريخ المنطقة وثقافتها.

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استراتيجية قطر السينمائية ومستقبل الملتقى الدولي

تأسست لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية - قطر بهدف ترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة رائدة عالميًا في مجال الإنتاج السينمائي والتمويل المشترك والتعاون الإبداعي. وتعمل اللجنة، برئاسة سعادة السيد حسن عبدالله الذوادي، على دعم تطوير منظومة سينمائية عالمية المستوى، من خلال بناء شراكات استراتيجية وتوفير الحوافز والاستثمار في البنية التحتية.

وإلى جانب هذا المشروع، تستضيف لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية - قطر "ملتقى الدوحة لصنّاع الأفلام" بالشراكة مع مؤسسة الدوحة للأفلام ومهرجان الدوحة السينمائي 2026. ويجمع هذا الملتقى شخصيات بارزة من قطاعات السينما والإعلام والتكنولوجيا حول العالم، لبحث مستقبل صناعة الأفلام في قطر والمنطقة والعالم، مما يعزز من حضور قطر في صناعة السينما والسرد القصصي عالميًا.