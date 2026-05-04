لجنة الصناعة بمجلس النواب تناقش موازنة صندوق تمويل صناعة السيارات وتطوير الكفاءات الإنتاجية

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم مشروع موازنة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وأكدت على أهمية توطين الصناعة وتعزيز التصنيع المحلي. كما بحثت اللجنة مشروعي موازنة مصلحة الكفاية الإنتاجية ومعهد التبين، وقررت إرجاء التصويت عليهما لحين استيفاء البيانات اللازمة.

عقدت لجنة الصناعة ب مجلس النواب اجتماعًا هامًا اليوم برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من القضايا والمشروعات المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي في مصر.

افتتحت اللجنة أعمالها بالتركيز على مشروع موازنة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، حيث شددت على الدور الحيوي الذي يلعبه هذا الصندوق في دعم جهود توطين صناعة السيارات وتعزيز التصنيع المحلي. وأكد أعضاء اللجنة أن الصندوق يمثل أداة أساسية لرفع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما ناقشت اللجنة التحديات التي تواجه البرنامج الوطني لصناعة السيارات، وأشارت إلى أن البرنامج لم يحقق النتائج المرجوة حتى الآن، حيث لم يتم استهلاك المخصصات المالية المتاحة بالكامل وفقًا للمستهدفات المحددة. ويبلغ حجم الدعم المخصص للبرنامج نحو 3.5 مليار جنيه مصري، وهو ما يستدعي إجراء مراجعة شاملة لتصميم البرنامج وآليات تنفيذه، بهدف جعله أكثر طموحًا وفاعلية. وأكدت اللجنة على ضرورة تعزيز آليات المتابعة والتقييم لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتحقيق أقصى عائد ممكن.

وأشارت إلى أن السوق المصري يتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو، حيث يمكن أن يصل حجم الطلب السنوي على السيارات إلى حوالي نصف مليون سيارة ركوب، مما يمثل فرصة استثمارية واعدة. وفي هذا السياق، دعت اللجنة إلى تضمين بعد تصديري واضح في البرنامج الوطني لصناعة السيارات، بهدف زيادة القيمة المضافة المحلية وتحقيق ميزان تجاري متوازن. وأكدت على أهمية تجنب الضغوط على العملة الأجنبية من خلال زيادة الصادرات وتنمية الصناعات المحلية.

بعد مناقشات مستفيضة، وافقت اللجنة على مشروع موازنة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة. وواصلت اللجنة أعمالها لمناقشة مشروعي موازنة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ومعهد التبين للدراسات المعدنية. وأكدت اللجنة على الأهمية الاستراتيجية للدور الذي تقوم به هاتان الجهتان في دعم منظومة الصناعة، من خلال إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المؤهلة، وتعظيم العائد التطبيقي للبحث العلمي وربطه باحتياجات القطاع الصناعي.

وأشارت اللجنة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة تقييم شاملة للدور المؤسسي لكلا الجهتين، بهدف تحقيق التكامل بينهما وتعظيم الاستفادة من مواردهما وإمكاناتهما. وأكدت على ضرورة تطوير هذه الجهات بما يتماشى مع مستهدفات تطوير القطاع الصناعي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة إرجاء التصويت على مشروعي الموازنة، لحين استيفاء عدد من البيانات والدراسات اللازمة، والتي تمكنها من صياغة رؤية متكاملة بشأن إعادة تنظيم وتطوير هذه الجهات من حيث التبعية والاختصاصات، وإعادة ضبط مستهدفاتها بما يضمن تحقيق أثر فعلي على القطاع الصناعي. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود مجلس النواب لدعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وتسعى اللجنة إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير بيئة مواتية لنمو الشركات الصناعية. كما تولي اللجنة اهتمامًا خاصًا بتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وتعمل اللجنة على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات الصناعية، وتوفير التمويل اللازم لها، وتقديم الدعم الفني والتسويقي. بالإضافة إلى ذلك، تسعى اللجنة إلى تعزيز التعاون بين القطاع الصناعي والمؤسسات التعليمية والبحثية، بهدف تطوير المناهج الدراسية وتلبية احتياجات سوق العمل.

وتؤكد اللجنة على أهمية الاستثمار في البحث والتطوير، وتشجيع الابتكار والإبداع في القطاع الصناعي





