لجنة الصحة بمجلس النواب المصري تقدم توصياتها لرئيس الوزراء وتؤكد استجابة الحكومة السريعة

صرّح الدكتور شريف باشا ، رئيس لجنة ال صحة بمجلس النواب، بأن اللجنة قدمت خلال الفترة الماضية مجموعة من التوصيات في مختلف الملفات الصحية إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى استجابة سريعة وحكيمة من جانب الحكومةتعود أبرز هذه التوصيات إلى رفع مستوى دخل المسعفين من خلال زيادة البدلات، حيث يُعتبرون الخط الأول في التعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى ملف التأمين الصحي الشامل الذي يُوصف بأنه "حلم المصريين كلها"، وهو ما سيُسهم في حل مشاكل القطاع الصحي بشكل شامل.

وأوضح باشا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تُطبق حالياً في خمس محافظات، ويُخطط لضم محافظة المنيا ذات التعداد السكاني الكبير، مشيراً إلى توجيهات الرئيس بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، واصفاً ذلك بأنه "الاختبار الحقيقي" لمنظومة العمل الصحي. ولفت رئيس لجنة الصحة إلى توجيهات الرئيس أيضاً بتجهيز المستشفيات لتقديم الخدمات العلاجية عبر التأكد من جاهزية المنشآت وتوافر الكوادر الطبية، مبيناً أن اللجنة ناقشت مع نقابة الأطباء والجهات المعنية كيفية تدريب هذه الكوادر، وتبنت توصية بإنشاء منظومة تدريب موحدة للأطباء والتمريض، باعتبارهم العمود الفقري للخدمة الطبية.

وأشار باشا إلى أن مجال التمريض يُهمل معنوياً ومادياً في مصر، مؤكداً أن تحسين مستوى العاملين في القطاع الصحي مادياً وتدريبياً أمر ضروري، خاصة مع بناء مستشفيات جديدة ذات إمكانيات عالية، لكنها تفتقر إلى الكوادر المدربة لتشغيلها. وفي سياق متصل، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، لمناقشة عدد من الملفات الهامة بالقطاع الصحي.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروعات إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، ومستجدات مشروع تطوير مدينة النيل الطبية، بالإضافة إلى مقترح تنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب بالعاصمة الجديدة. كما استنكرت مصر الاعتداء الإسرائيلي على دورية للجيش اللبناني، في موقف يؤكد دعمها للسيادة والاستقرار في المنطقة





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

التأمين الصحي الشامل لجنة الصحة شريف باشا مستشفيات مصر التقنية الصحية

United States Latest News, United States Headlines