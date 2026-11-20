لجنة الأفلام في قطر توقع مذكرة تفاهم مع مصر والأردن لتسريع الإنتاج السينمائي الإقليمي ودعم حوافز الإنتاج عبر الحدود.

وقعت لجنة الأفلام في قطر مذكرات تفاهم رسمية مع كل من لجنة مصر للأفلام التابعة ل مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية، و الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ، وذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من ملتقى الدوحة لصناع الأفلام. تأتي هذه التبادلات الاستراتيجية التي تم إبرامها بشكل رسمي لتعزيز بناء صناعة سينمائية إقليمية متماسكة وقادرة على المنافسة في السوق العالمية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون المتبادل بين الدول العربية.

آليات التعاون مع مصر والأردن

تسهم هذه الشراكات الجديدة في ربط الحوافز الإنتاجية بالتعاون العابر للحدود، مما يسهل تطوير المواهب السينمائية واستقطاب الاستثمارات الخارجية إلى المنطقة. يهدف هذا الإطار المشترك إلى إتاحة فرص إنتاجية أوسع للأفلام في مختلف أنحاء العالم العربي، وإيصال القصص المحلية والوطنية إلى شريحة أوسع من الجمهور العالمي، مما يعزز المنصة الإبداعية للمنطقة.

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وتحدد الاتفاقية الممتدة لمدة ثلاث سنوات مع لجنة مصر للأفلام مجالات تعاون دقيقة تشمل مواقع التصوير الداعمة للعمل، وتوفير الدعم اللوجستي للعملية الإنتاجية، بالإضافة إلى التركيز الجاد على تطوير الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي. يتم ذلك ضمن الإطار الإقليمي الواسع لبرنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، مما يضمن معايير جودة موحدة.

ستتولى لجنة مشتركة مهمتها تنسيق عمليات استكشاف مواقع التصوير المناسبة بدقة، كما ستكون مسؤولة عن إصدار كافة التصاريح اللازمة للعمل بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه اللجنة فرص التدريب المتخصص، وتنظيم ورش العمل المهنية، والأنشطة الترويجية التي تخدم الصناعتين، مما يسهل الأعمال المؤهلة في مصر ضمن هذا البرنامج.

تأكيدات رسمية وحوافز إنتاجية

صرح أحمد سامي بدوي، العضو المنتدب للجنة مصر للأفلام، بأن هذه الشراكة تمثل محطة محورية مهمة في تعزيز التعاون الإقليمي وفتح آفاق جديدة أمام صناعة السينما والتلفزيون في مصر. وأشار إلى أن مصر احتلت ولا تزال تحتل مكانة رائدة في صناعة السينما على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط بفضل إرثها السينمائي العريق ومواقعها المعروفة عالمياً.

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وأضاف بدوي أن مصر تتميز بتنوع طبيعة جغرافيتها وإمكاناتها الإنتاجية المتميزة، بالإضافة إلى تزخرها بعدد كبير من الممثلين والفنيين وطواقم الإنتاج المحترفة التي تتمتع بخبرة واسعة. من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع دولة قطر، سيتم تعزيز جاذبية مصر للأعمال الإنتاجية الدولية بشكل كبير ومستدام.

سيتمكن صناع الأفلام الذين يختارون التصوير في مصر من الاستفادة الفورية من تنوع مواقع التصوير المتاحة، والخبرات المهنية العالية، والبنية التحتية الراسخة للإنتاج، وخدمات الدعم المتكاملة للتصوير. كما ستتاح لهم الفرص التي يوفرها برنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، وذلك وفقاً للإرشادات ومعايير الأهلية المعمول بها في البرنامج.

الأثر المستقبلي والتوسع الإقليمي

تركز مذكرة التفاهم الموقعة مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بشكل أساسي على دعم الإنتاج الفعلي وتطوير الكوادر العاملة في القطاع الأردني. يتضمن هذا التعاون نطاقاً واسعين ضمن الإطار الإقليمي لبرنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، مما يعزز الروابط الاقتصادية والإبداعية.

تشمل مجالات التعاون المشتركة استكشاف مواقع التصوير الجديدة، والتنسيق بشأن إصدار تصاريح التصوير، وتدريب طواقم العمل ومقدمي الخدمات المتخصصة. كما يتضمن الاتفاق تبادل المعلومات المتعلقة بالقطاع وفقاً لما تسمح به الأنظمة المعمول بها في البلدين، مما يسهل العملية الإنتاجية.

ترسي الشراكة الممتدة لعام واحد مع الأردن أساساً قوياً للترويج المشترك وتنفيذ المبادرات الثقافية الثنائية. من الممكن أيضاً تطوير ترتيبات إضافية للإنتاج السمعي البصري المشترك بين البلدين، مما يعمق الجذور الفنية والتجارية للشراكة.

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أكد مهند البكري، المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، أن الاتفاق ينطلق من قناعة مشتركة بأن توحيد إمكاناتنا ومواردنا والاستفادة من نقاط القوة لدى كل طرف يتيح لنا تحقيق المزيد من الإنجازات. وأشار إلى أن الأردن يتمتع بخبرة تمتد لعقود، ويضم كوادر فنية محترفة، ويوفر إجراءات ميسرة للتصوير ودعم حكومي مؤسسي يشمل حوافز مالية وعينية.

تأتي هذه الشراكات استكمالا لإطلاق برنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في عام 2025، الذي بدأت أعماله الإنتاجية التجريبية الأولى في تحقيق نتائج ملموسة. تستفيد حالياً ثلاثة أعمال إنتاجية كبرى من البرنامج، من بينها عمل يُنتج لصالح إحدى المنصات العالمية الرائدة للبث الرقمي، مما يدل على جدوى البرنامج الاقتصادية.

قال حسن عبدالله الذوادي، رئيس لجنة الأفلام بقطر، إنهم يطمحون إلى تعزيز صناعة السينما في دولة قطر، وأن تمتد فرص نموها وفوائدها إلى مختلف أنحاء المنطقة. تمثل هذه الشراكات خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الرؤية، من خلال تعزيز التعاون بين دولنا والاستفادة من المواهب والخبرات ومواقع التصوير المتنوعة التي تزخر بها.

من خلال تعاوننا مع مصر والأردن، نسعى إلى توثيق الروابط بين قطاعاتنا الإبداعية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات في الإنتاج السينمائي، وتطوير المهارات التي تدعم النمو المستدام لهذه الصناعة. يشكل ذلك ركيزة أساسية لدور دولة قطر بوصفها مركزاً إقليمياً للإنتاج السينمائي، والتزامنا بدعم وصول القصص العربية إلى الجمهور العالمي.

بموجب الإطار الإقليمي للبرنامج، يمكن احتساب نفقات الإنتاج المؤهلة المتكبدة في الدول الشريكة ضمن النفقات المؤهلة للاستفادة من حوافز برنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني. يُسمح بإنفاق ما يصل إلى 25% من إجمالي النفقات المؤهلة لأي عمل إنتاجي في الدول الشريكة المعتمدة، شريطة استمرار ارتباط العمل بقطر من النواحي المالية والقانونية والإبداعية.

يجب أيضاً أن يتم إنجاز مرحلة ما بعد الإنتاج في دولة قطر لتلبية شروط الأهلية، وتخضع الاستفادة من البرنامج للإرشادات والموافقات المعمول بها. قد جرى إعداد مذكرات التفاهم بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية بقطاع السينما في كل دولة، بما يعكس الأولويات المشتركة ويحدد فرص التعاون التي تتناسب مع طبيعة قطاع الإنتاج السينمائي فيها.