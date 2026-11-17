ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسين عيسى اجتماع اللجنة لتطوير الأداء الإداري لمناقشة مقترحات إعادة هيكلة الجهات الإدارية وتحقيق التكامل بين الاختصاصات.

ترأس الدكتور حسين عيسى ، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الاجتماع الدوري للجنة المعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة. حضر هذا الاجتماع الذي عقد بمشاركة واسعة، المهندس حاتم نبيل ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والسيد خالد نوفل ، مساعد وزير المالية. كما ضم الاجتماع ممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة آليات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

مناقشات حول إعادة الهيكلة الإدارية

ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مقترحات إعادة هيكلة عدد من الجهات الإدارية بهدف تحقيق التكامل بين الأدوار والاختصاصات. يسعى هذا الإصلاح إلى رفع كفاءة الأداء والتشغيل والفاعلية، مع تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق أفضل عائد اقتصادي وإداري للدولة. يركز هذا المسار على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مباشر وفعال.

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استعراض مستجدات دراسة الوحدات الإدارية

استعرض الاجتماع مستجدات أعمال اللجنة المكلفة بدراسة شاملة لوحدات الجهاز الإداري وتقييم أدائها. تم وضع تصور متكامل للحلول المناسبة التي تشمل دراسة مقترحات دمج بعض الوحدات أو إلغائها. يتم ذلك في ضوء تقييم مدى مباشرة كل جهة لاختصاصاتها وتحقيقها للأهداف التي أُنشئت من أجلها، وكذلك بحث وجود جهات أخرى تمارس اختصاصات مماثلة لتجنب التداخل.

أهمية الإصلاح الإداري كأولوية وطنية

أكد الدكتور حسين عيسى أهمية المهمة الوطنية التي تضطلع بها اللجنة في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية. وصف اللجنة بقدرتها على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة والتطورات العالمية المتسارعة. وأوضح أن ملف الإصلاح الإداري يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة كركيزة أساسية لتحسين الأداء الحكومي ودعم خطط التنمية وتحقيق الانضباط المؤسسي.

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تحديث الهياكل وتعزيز التحول الرقمي

شدد نائب رئيس الوزراء على ضرورة المضي في تحديث الهياكل التنظيمية وتوحيد الاختصاصات. دعا إلى تحسين التنسيق بين الجهات وتسجيل الإجراءات ومواكبة مسار التحول الرقمي. تأتي هذه الجهود ضمن رؤية حكومية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، وتتسق مع ملفات إصلاحية أخرى مثل إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة لتعزيز الحوكمة.

رؤية جهاز إداري مرن ومتطور

استعرض المهندس حاتم نبيل مقترحات بشأن إعادة هيكلة عدد من الوحدات الإدارية لتبسيط الإجراءات وتقليل تعدد الجهات المعنية بالخدمة الواحدة. يهدف هذا إلى تسريع تقديم الخدمات ورفع جودتها، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد ومستويات الحوكمة. أكد استمرار التنسيق بين جميع الجهات لتنفيذ رؤية الدولة نحو جهاز إداري أكثر مرونة وكفاءة واستجابة لمتطلبات التنمية، من خلال تأهيل العنصر البشري وتطوير البنية التحتية.