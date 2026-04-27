لجنة الشيوخ تناقش تفعيل الرقابة المالية على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تناقش لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ اليوم اقتراحًا لتفعيل الرقابة على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز الشفافية ودعم الاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن تطرح توصيات لتعزيز دور هذا القطاع في التنمية المستدامة.

تستعد لجنة الصناعة والتجارة و المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب مجلس الشيوخ ، اليوم الاثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب إسلام الفيشاوي، بشأن تفعيل دور وحدة الرقابة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و الرقابة المالية على نشاط تمويل هذه المشروعات، إلى جانب بحث تأثير جمعيات التمويل متناهي الصغر على ال اقتصاد المصري.

ومن المقرر أن تتناول اللجنة خلال اجتماعها أهمية تعزيز منظومة الرقابة على قطاع التمويل متناهي الصغر، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أحد محركات النمو الاقتصادي في البلاد. كما ستناقش اللجنة التحديات المرتبطة بآليات عمل جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، ومدى تأثيرها على السوق، سواء من حيث معدلات الفائدة أو شروط الإقراض، إلى جانب بحث سبل تحقيق التوازن بين دعم هذه المشروعات وضمان حماية المستفيدين من أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.

ومن المنتظر أن تستعرض المناقشات رؤية الحكومة حول تطوير منظومة الرقابة المالية والإدارية على هذا القطاع، وتعزيز دور الجهات المعنية في متابعة أداء مؤسسات التمويل، بما يضمن الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات التمويلية. كما ستبحث اللجنة مقترحات لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة الاقتصاد، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتيسير إجراءات التمويل، وتوفير الدعم الفني والتدريبي اللازم لأصحاب المشروعات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، أكد خبراء اقتصاديون على أهمية تعزيز الرقابة على هذا القطاع، مشيرين إلى أن عدم وجود رقابة فعالة قد يؤدي إلى ممارسات غير شافية، مما قد يؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني. كما أشادوا بدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. ومن المتوقع أن تطرح اللجنة خلال المناقشات مقترحات محددة لتعزيز الشفافية في عمليات التمويل، وتطوير آليات الرقابة، بما يضمن حماية المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

كما ستناقش اللجنة دور الحكومة في دعم هذا القطاع، من خلال توفير التمويل اللازم، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وفي ختام الاجتماع، من المتوقع أن تصدر اللجنة توصيات محددة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز الرقابة على قطاع التمويل متناهي الصغر، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مجلس الشيوخ المشروعات الصغيرة الرقابة المالية الاقتصاد المصري التمويل متناهي الصغر

United States Latest News, United States Headlines