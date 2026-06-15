لحظات إنسانية خلف التعادل بين مصر وبلجيكا… نجل المدرب يحزن وتأتي العائلة بالدعم

بعد تعادل مصر مع بلجيكا في كأس العالم 2026، ظهر نجل المدرب حسام حسن وهو في حالة حزن شديدة، وتعاطفت معه عائلته، مؤكدةً على أداء المنتخب ومغزى النقطة المكتسبة.

شهدت الساعات التي تلت المباراة التي جمعَت بين منتخب مصر و بلجيكا في كأس العالم 2026 لحظات إنسانية مؤثرة، حيث ظهر نجل المدرب حسام حسن، المعروف باسم " آمر "، وهو يتكبَّد مشاعر الحزن بعد التعادل الذي انتهى به اللقاء بنتيجة هدف لكل طرف.

في مقطع فيديو انتشر عبر حسابات عائلته على مواقع التواصل الاجتماعي، كان الطفل يعبّر عن خيبة أمله لعدم تحقيق الفوز في افتتاح مشوار الفراعنة بالمونديال، وتجلّى ذلك في صوته المتقطع وعينيه المفعمتين بالدموع. حاولت زوجة المدرب، أم آمر، تهدئته بكلمات رقيقة، مُعزِّزةً إيمانه بأن اللاعبين قدموا أداءً مشرفًا أمام أحد أقوى الفرق في العالم، وشددت على ضرورة الامتنان للنقطة الثمينة التي أحرزتها "الجنود الصفر" وعدم الانغماس في الحزن





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كأس العالم 2026 مصر بلجيكا آمر التعادل

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد شم النسيم.. هل يتم ترحيلها؟يهتم الملايين بالبحث عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد انقصاء غجازة شم النسيم 2026، ..

Read more »

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026 بالقاهرة والجيزة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية|تفاصيل رسميةتنطلق امتحانات الترم الثاني 2026 في مدارس محافظتي القاهرة والجيزة 16 مايو 2026

Read more »

ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2026ارتفع معدل التضخم 1.2٪ خلال ابريل 2026 مقارنة شهر مارس 2026.

Read more »

تهنئة عيد الأضحى 2026تهنئة عيد الأضحى 2026 هي رسائل تهنئة عيد الأضحى 2026 المكتوبة والمصور والمتنى

Read more »

مسئول بالتنمية المحلية: تكلفة المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة تتجاوز 400 مليار جنيهنشر في: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م

Read more »

النيابة تستدعي صبري نخنوخ من محبسه للتحقيق معه في اتهامات جديدةنشر في السبت 6 يونيو 2026 - 12:50 م | آخر تحديث: السبت 6 يونيو 2026 - 12:51 م

Read more »