لقاء بين جامعة الدول العربية ومكتب الاتصال الأممي لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

اجتمع الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين بالأمم المتحدة لمناقشة التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، والتركيز على ضرورة حماية الشعب الفلسطيني وتوفير المساعدات الإنسانية، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

استقبل السفير د. فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة ب جامعة الدول العربية ، يوم الأربعاء، تمارا الزيات، رئيسة مكتب الأمم المتحدة للاتصال لدى جامعة الدول العربية ، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الراهنة في المنطقة.

ناقش اللقاء التطورات المتسارعة على الساحة الفلسطينية، حيث أكد الطرفان على أهمية التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، رغم انشغال المجتمع الدولي بالتطورات الإقليمية والحرب الإيرانية. وأشارا إلى أن سلطات الاحتلال تستغل هذه الأوضاع لتكريس انتهاكاتها على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة.

واتفق الجانبان على ضرورة التدخل الفوري والعاجل من المجتمع الدولي، دولًا ومنظمات، لحماية الشعب الفلسطيني وتقديم الإغاثة الإنسانية اللازمة له، من خلال تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات السكان، وضمان استمرار تمويل وحماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ودعم السلطة الفلسطينية. كما شدد اللقاء على أهمية وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وفي الختام، أكد الجانبان مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين مكتب الأمم المتحدة للاتصال لدى جامعة الدول العربية وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بما يخدم القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتطوراتها على مختلف المستويات





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