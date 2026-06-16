لقاء رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مع بعثة البنك الدولي لتعزيز التعاون الإحصائي

استقبل لواء مهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعثة البنك الدولي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير العمل الإحصائي، وخاصة في التحضير للتعداد السكاني لعام 2027 وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات.

استقبل لواء مهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء ، بعثة البنك الدولي خلال زيارتها الحالية إلى مصر، بحضور لواء مهندس توفيق عبد الرحيم قنديل، نائب رئيس الجهاز، وعدد من قيادات الجهاز.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود تطوير العمل الإحصائي في مصر، حيث شارك في اللقاء من جانب البنك الدولي كل من السيد سانديب ميجان، مدير الممارسات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان في مجموعة البنك الدولي بواشنطن، والسيد سلمان الزيدي، مدير ممارسات بقطاع الممارسات العالمية للفقر والمساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبنك الدولي بواشنطن، والدكتورة إيمان حلمي، اقتصادي أول بالبنك الدولي، والسيد ميجال إدواردو سانشيز، اقتصادي أول للدول وقائد برامج في البنك الدولي. ويعد هذا اللقاء الأول بين بعثة البنك الدولي ورئيس الجهاز منذ توليه مهام منصبه.

وقد تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم أولويات الجهاز في المرحلة المقبلة، في إطار الشراكة الممتدة بين الجهاز والبنك الدولي والتنسيق القائم مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال برنامج عمل يستند إلى احتياجات الجهاز من الدعم الفني في المجالات ذات الأولوية. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التعاون المشترك بما يسهم في تطوير العمل الإحصائي وتعزيز القدرات المؤسسية للجهاز، حيث جرى استعراض عدد من الأنشطة الجاري تنفيذها ضمن برنامج التعاون المشترك، وفي مقدمتها تقديم الدعم الفني استعدادًا للتعداد السكاني لعام 2027، من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الدولية في الاعتماد على البيانات الإدارية الرقمية، وتعزيز آليات الدمج بين الطرق التقليدية للتعداد والسجلات الإدارية الرقمية والعد الذاتي، بما يدعم تطوير منظومة إنتاج البيانات الإحصائية.

كما تناول اللقاء جهود دعم إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا المعنية باعتمادها، بما يضمن مواكبة النظام الإحصائي الوطني للتطورات التكنولوجية المتسارعة وتعزيز كفاءة إنتاج واستخدام البيانات. وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول آليات ترسيخ وتطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين، وتأكيد دعم البنك الدولي لكافة الأنشطة الجارية والمستقبلية ضمن برنامج التعاون مع الجهاز، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمنظومة العمل الإحصائي في مصر.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على استمرار التنسيق والتعاون المشترك، ودعم فرق العمل الفنية والتنفيذية بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في المشروعات والبرامج المشتركة. يذكر أن هذا اللقاء يأتي في وقت يشهد فيه القطاع الإحصائي في مصر تطورات كبيرة، حيث تسعى الدولة إلى تطوير البنية التحتية للبيانات وتعزيز الشفافية والحوكمة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال البيانات الدقيقة والموثوقة.

من المتوقع أن يسهم الدعم الفني للبنك الدولي في تحسين كفاءة التعداد السكاني المقبل، بما يضمن دقة البيانات وسرعة إصدارها، مما يدعم عملية اتخاذ القرار في مختلف القطاعات. كما أن إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات سيسهم في توحيد الجهود بين المؤسسات الإحصائية المختلفة، وتعزيز التنسيق فيما بينها، مما يعزز من جودة البيانات الإحصائية ويجعلها أكثر ملاءمة لاحتياجات المستخدمين.

وتؤكد هذه الشراكة على أهمية التعاون الدولي في مجال الإحصاء، حيث يساهم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتطوير الأنظمة الإحصائية بما يتوافق مع المعايير الدولية





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التعاون الدولي الإحصاء التعداد السكاني التحول الرقمي التنمية المستدامة

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