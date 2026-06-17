لقاء بين رئيس هيئة قناة السويس وسفير ماليزيا لبحث التعاون المشترك في المجالات البحرية

استقبل أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس سفير ماليزيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون في التدريب البحري والاستزراع السمكي، مع التركيز على الخبرات المتبادلة والاستثمارات المشتركة.

في إطار سعي هيئة قناة السويس لتعزيز التعاون الدولي وفتح آفاق جديدة مع الشركاء الاستراتيجيين، استقبل الأسطول بحار أسامة ربيع رئيس الهيئة اليوم الأربعاء سفير ماليزيا بالقاهرة داتو محمد تاريد سفيان.

جاء اللقاء بمقر الهيئة في الإسماعيلية لبحث إمكانات التعاون المشترك في مجالات التدريب البحري والاستزراع السمكي والصناعات البحرية، ودراسة توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم هذا التعاون. omanly أعرب رئيس الهيئة عن حرص قناة السويس على تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة، مشيراً إلى أن الهيئة تمتلك منظومة متكاملة من الخدمات الملاحية والبحرية تدعمها أكاديمية متخصصة في التدريب البحري. وأضاف ربيع أن القناة نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي بامتلاك سفن وأوناش محلية الصنع، كما بدأت التصدير لمنتجاتها إلى السوق الأوروبية، مما يؤكد قدرتها على التسويق الخارجي.

وجه الدعوة للشركات الماليزية للاستثمار في المشروعات التنموية على ضفاف القناة. من جانبه، أعرب السفير الماليزي عن تطلع بلاده للتعاون الوثيق مع هيئة قناة السويس، مشيراً إلى اهتمام ماليزيا بمجالات العمل البحري نظراً لموقعها على مضيق ملقا واحتوائها على موانئ عالمية كبرى وأكاديمية تدريب بحري متخصصة. أكد أن قناة السويس تحظى بأهمية استراتيجية دولية لما تحققه من وفر في المسافة والوقت، وأعرب عن أمله في استقرار المنطقة وعودة حركة الملاحة إلى معدلاتها الطبيعية.

يأتي هذا اللقاء consistent with سياسة الهيئة لتوسيع التعاون الدولي خاصة مع دول لها خبرات مماثلة في المجالات البحرية واللوجستية، مما يعزز مكانة قناة السويس كشريك عالمي ويصب في مصلحة الطرفين من خلال تبادل المعرفة والاستثمار المشترك





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