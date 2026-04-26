لقاء تاريخي بين البابا تواضروس والبطريرك برثلماوس في إسطنبول

استقبل البابا تواضروس الثاني البطريرك برثلماوس الأول في إسطنبول في لقاء تاريخي يؤكد على عمق العلاقات بين الكنيستين القبطية والأرثوذكسية، ويشكل خطوة هامة نحو تعزيز الوحدة المسيحية. كما تتضمن الأخبار أحداثًا أخرى متنوعة تشمل تصريحات فنية ورياضية وقضايا اجتماعية.

شيرين عبرت عن حاجتها إلى ولادة جديدة، مؤكدة أنها ستنام الليلة دون خوف. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت إعادة توجيه 37 سفينة منذ بدء الحصار على الموانئ ال إيران ية.

في سوهاج، شاب أقدم على إنهاء حياة والدته ذبحًا. إصابة محمد صلاح أثارت قلق ليفربول، وغادر الملعب وسط تصفيق حار من الجماهير خلال مباراة فريقه أمام كريستال بالاس. البابا تواضروس الثاني استقبل البطريرك برثلماوس الأول في كنيسة القديس جاورجيوس بإسطنبول، في لقاء تاريخي يعكس عمق العلاقات بين الكنيستين القبطية والأرثوذكسية. تم استقبال البابا والوفد المرافق بحفاوة من قبل المطران إيمانويل، وأُقيمت صلاة 'البوليخرونيون' ترحيبًا به.

أكد البابا تواضروس الثاني على أهمية الوحدة المسيحية وضرورة التعاون في مواجهة التحديات المشتركة، مشيدًا بجهود البطريرك برثلماوس في تعزيز الوحدة والسلام. البطريرك برثلماوس الأول رحب بالبابا تواضروس الثاني، واصفًا زيارته بأنها بركة وإشارة رجاء، مشيرًا إلى أن اللقاء يمثل تتويجًا لمسيرة طويلة من الحوار والتفاهم بين الكنيستين. وأضاف أن الاتفاقيات الكريستولوجية التي توصل إليها الطرفان تؤكد على الإيمان المشترك بسر الكلمة المتجسد.

وأكد على ضرورة الانتقال من الاتفاق إلى اللقاء، ومن التقارب اللاهوتي إلى الوئام الروحي، مشددًا على المسؤولية الجماعية في تحويل ثمار الحوار إلى واقع رعوي ملموس. وأشار إلى الروابط العريقة والمقدسة بين الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والمشرقية، وبين الكنيسة القبطية والبطريركية المسكونية. وفي كلمته، أعرب البابا تواضروس الثاني عن سعادته بلقاء البطريرك برثلماوس الأول، مقدمًا الشكر على الدعوة، ومؤكدًا على أهمية الزيارة التاريخية لمقر البطريركية المسكونية في تركيا.

ولفت إلى تاريخ الكنيسة القبطية الغني بالإيمان والشهادة، مشيدًا بجهود الكنيسة الأرثوذكسية المسكونية في سبيل الوحدة والسلام. وأكد على أن الكنيسة مدعوة أن تكون علامة للوحدة، وشاهدة للمحبة، وخادمة للسلام. هذا اللقاء التاريخي يمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات بين الكنيستين، وتجسيدًا للوحدة المسيحية في مواجهة التحديات المعاصرة. وتأتي هذه الزيارة في ظل ظروف إقليمية وعالمية تتطلب المزيد من الحوار والتعاون بين الأديان والثقافات المختلفة





