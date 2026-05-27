لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد تناول اللحوم؟

يشعر كثير من الأشخاص بالخمول والرغبة الشديدة في النوم بعد تناول اللحوم، خاصة خلال عيد الأضحى بعد وجبات الفتة والرقاق والمشاوي، وهو أمر يتكرر لدى البعض بصورة واضحة لدرجة عدم القدرة على الحركة أو التركيز بعد الأكل.

لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد أكل اللحوم؟ ويؤكد الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الشعور بالنعاس بعد تناول اللحوم ليس أمرًا غريبًا، لكنه يرتبط بعدة أسباب تتعلق بطريقة الهضم ونوعية الطعام والكميات المتناولة. الجهاز الهضمي يستهلك طاقة كبيرة عند تناول وجبة دسمة غنية باللحوم والدهون، يبدأ الجسم في توجيه كمية كبيرة من الدم والطاقة إلى الجهاز الهضمي للمساعدة في عملية الهضم.

وهذا قد يؤدي إلى الشعور بالخمول وقلة النشاط والرغبة في الاسترخاء أو النوم خاصة إذا كانت الوجبة كبيرة وثقيلة. الدهون الكثيرة تزيد الإحساس بالكسل، واللحوم الدسمة والفتة والرقاق تحتوي غالبًا على نسب مرتفعة من الدهون والسمن، وهي أطعمة تحتاج وقتًا أطول للهضم مقارنة بالوجبات الخفيفة. لذلك يشعر البعض بعد الأكل بثقل المعدة والبطء والتعب والنعاس والإفراط في الأكل. أهم سببتناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة من أكثر الأسباب المرتبطة بالخمول بعد الأكل، لأن المعدة تبذل مجهودًا أكبر في الهضم.

كما أن امتلاء المعدة بشكل زائد قد يسبب الانتفاخ والحموضة والكسل وضعف التركيز وارتفاع السكر ثم انخفاضه. الفتة والأرز والخبز بجانب اللحوم تحتوي على كميات كبيرة من النشويات، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم، ثم انخفاضه تدريجيًا بعد فترة قصيرة، وهو ما قد يسبب الشعور بالنعاس والتعب. بعض الأحماض الأمينية قد تلعب دورًا في إفراز هرمونات مرتبطة بالاسترخاء والهدوء، وهو ما قد يزيد الإحساس بالنعاس عند بعض الأشخاص بعد تناول وجبات كبيرة.

لماذا يزداد النعاس في العيد تحديدًا؟ خلال عيد الأضحى يجتمع أكثر من عامل معًا: الإفراط في الطعام وثقافة تناول الدهون وقلة الحركة وتناول الحلويات والمشروبات السكرية والسهر وقلة النوم مما يجعل الشعور بالخمول أكثر وضوحًا. من الأكثر عرضة للخمول بعد اللحوم؟ هناك فئات قد تشعر بالنعاس بصورة أكبر، مثل مرضى السكر وأصحاب الوزن الزائد ومرضى القولون وكبار السن ومن يعانون من اضطرابات النوم.

كيف تتجنب الخمول بعد الأكل؟ يمكن تقليل الشعور بالنعاس عبر بعض الخطوات البسيطة: تناول كميات معتدلة وتقليل الدهون والسمن والمشي الخفيف بعد الأكل وشرب المياه وتناول السلطة والخضروات وتجنب النوم مباشرة بعد الطعام. هل النعاس بعد الأكل طبيعي دائمًا؟ الشعور البسيط بالخمول بعد وجبة ثقيلة يعتبر طبيعيًا، لكن إذا كان النعاس شديدًا ومتكررًا بصورة مبالغ فيها فقد يكون مرتبطًا بمشكلات مثل اضطراب السكر ومقاومة الإنسولين واضطرابات الهضم ومشكلات النوم، وفي هذه الحالة يفضل استشارة الطبيب





