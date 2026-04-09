لماذا الساعة 60 دقيقة؟ تاريخ ووظيفة نظام قياس الوقت

يستكشف هذا المقال تاريخ تقسيم الساعة إلى 60 دقيقة، بدءًا من الحضارة البابلية ونظامها الستيني وصولاً إلى استخدامه في الحضارات اليونانية والإسلامية، وانتهاءً بتطوره في أوروبا وظهوره في الساعات الميكانيكية. يوضح المقال الأسباب الكامنة وراء اختيار الرقم 60 وأهميته في العمليات الحسابية، وكيف استمر هذا النظام في التأثير على حياتنا اليومية على الرغم من اعتمادنا على النظام العشري.

يعود أصل تقسيم الساعة إلى 60 دقيقة، والدقيقة إلى 60 ثانية، إلى الحضارة البابلية القديمة في بلاد ما بين النهرين. اعتمد البابليون نظامًا عدديًا فريدًا، وهو النظام الستيني الذي يعتمد على الرقم 60 بدلاً من 10 في النظام العشري المستخدم حاليًا. هذا النظام الستيني لم يكن مجرد اختيار عشوائي، بل كان قرارًا استراتيجيًا يرجع إلى قدرة الرقم 60 على الانقسام بسهولة إلى عوامل متعددة، مثل النصف، الثلث، الربع، والخمس.

هذه الخاصية جعلت النظام الستيني مثاليًا للعمليات الحسابية المعقدة، خاصة في مجالات الفلك والهندسة، مما ساعد البابليين على إجراء حسابات دقيقة لحركة الأجرام السماوية، وتحديد التقاويم، وتنظيم الزراعة والشعائر الدينية بدقة أكبر.\من بلاد ما بين النهرين، انتقلت هذه المعرفة إلى الحضارة اليونانية القديمة، حيث استفاد علماء مثل بطليموس من النظام الستيني في تطوير الدراسات الفلكية. استخدم بطليموس تقسيمات تعتمد على الرقم 60 في حساب الزوايا، مما ساهم في ترسيخ هذا النظام في العلم. نتيجة لذلك، تم تقسيم الدائرة إلى 360 درجة، وهو رقم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمضاعفات 60. استمر هذا الإرث العلمي في التطور خلال الحضارة الإسلامية، حيث استخدم العلماء المسلمون النظام الستيني في تحسين الحسابات الفلكية وصناعة الأدوات مثل الأسطرلاب، مما أضاف مساهمات قيمة في مجال العلوم. هذا التراكم المعرفي يوضح كيف تطورت طريقة قياس الوقت عبر الحضارات، وكيف أثرت الاكتشافات العلمية والرياضية على تنظيم حياتنا اليومية.\بعد ذلك، انتقلت هذه المعارف إلى أوروبا في العصور الوسطى، بالتزامن مع تطوير الساعات الميكانيكية. تبنت الساعات الميكانيكية هذا التقسيم الزمني القائم على 60، على الرغم من أن الساعات المبكرة لم تكن دقيقة مثل الساعات الحديثة في قياس الدقائق والثواني. مع التقدم التكنولوجي، خاصة في القرنين السادس عشر والسابع عشر، تحسنت دقة الساعات بشكل كبير، وتم تثبيت تقسيم الساعة إلى 60 دقيقة، والدقيقة إلى 60 ثانية بشكل نهائي. على الرغم من أن العالم الحديث يعتمد على النظام العشري في معظم الحسابات، إلا أن نظام قياس الوقت بقي كما هو، لعدة أسباب. من بين هذه الأسباب، صعوبة تغيير نظام راسخ عالميًا، وكفاءته العملية في التقسيم. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هذا النظام مستخدمًا في مجالات أخرى مثل قياس الزوايا والملاحة. لذا، فإن الطريقة التي ننظم بها وقتنا اليوم هي نتيجة لتاريخ طويل من المعرفة والتطور، يعود إلى الحضارات القديمة، ويستمر في التأثير على حياتنا بطرق متعددة





الساعة الوقت النظام الستيني الحضارة البابلية التاريخ

