لوتس تكشف عن إيميا 2026: سيدان كوبيه كهربائية فاخرة بأداء استثنائي

أعلنت لوتس عن سيارتها الجديدة إيميا 2026، وهي سيدان كوبيه كهربائية فاخرة تجمع بين الفخامة والأداء الرياضي. تتميز بقوة 603 حصان، ومدى 610 كم، ومقصورة فاخرة بأحدث التقنيات.

أعلنت شركة لوتس البريطانية المتخصصة في صناعة ال سيارات الرياضية الفاخرة عن أحدث إبداعاتها في عالم ال سيارات الكهربائية، حيث كشفت النقاب عن طرازها الجديد كلياً لوتس إيميا موديل 2026 .

تنتمي هذه السيارة إلى فئة السيدان الكوبيه الفاخرة الكهربائية، وهي تمثل نقلة نوعية في فلسفة الشركة التي اشتهرت بصناعة السيارات الرياضية خفيفة الوزن. تجمع إيميا بين فخامة سيارات السيدان الكبيرة الحجم ومتعة القيادة التي توفرها الكوبيه رباعية الأبواب، معتمدة على منصة كهربائية متطورة تمنحها أداءً استثنائياً وتصميماً جريئاً يجذب الأنظار.

من حيث الأبعاد، تأتي سيارة لوتس إيميا موديل 2026 بطول إجمالي يبلغ 5139 ملم، وعرض 2005 ملم، وارتفاع 1459 ملم، مع قاعدة عجلات طويلة تصل إلى 3069 ملم، مما يوفر ثباتاً ممتازاً على السرعات العالية ورحابة داخلية للركاب. وقد زودت السيارة بباقة من الميزات الفاخرة التي ترتقي بتجربة السائق والركاب على حد سواء. فالمقصورة الداخلية مغطاة بجلود فاخرة مع مقاعد كهربائية قابلة للتعديل في عدة أوضاع، وتتميز المقاعد الأمامية والخلفية بوظائف التدفئة والتبريد والتدليك، مما يجعل الرحلات الطويلة أكثر راحة.

كما توفر السيارة تكيفاً أوتوماتيكياً رباعي المناطق، وشاشة مركزية لمسية ضخمة بقياس 15.1 بوصة تعمل كنقطة تحكم رئيسية في جميع أنظمة السيارة. أما بالنسبة لنظام العرض الرقمي، فقد زودت لوتس إيميا بنظام عرض على الزجاج الأمامي HUD يوفر إطاراً بصرياً يصل حجمه إلى 55 بوصة، مما يمكن السائق من متابعة المعلومات الحيوية مثل السرعة والملاحة دون الحاجة إلى تحويل نظره عن الطريق.

تدعم السيارة أيضاً تقنيات الاتصال الحديثة مثل البلوتوث وآبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى نظام صوتي متطور من KEF يضم 15 مكبراً لتجربة صوتية غامرة. ومن اللمسات العصرية الأخرى، استبدلت المرايا الجانبية التقليدية بكاميرات رقمية تعرض الصورة على شاشات داخلية، مما يحسن الديناميكا الهوائية ويوفر رؤية أفضل. تحت غطاء المحرك، تعتمد لوتس إيميا موديل 2026 على نظام دفع كهربائي مزدوج يتكون من محركين كهربائيين ينتجان معاً قوة هائلة تبلغ 603 حصاناً، وعزم دوران يصل إلى 710 نيوتن متر.

وتستمد السيارة طاقتها من بطارية بسعة 102 كيلووات في الساعة، مما يمنحها مدى قيادة يصل إلى 610 كيلومترات بالشحنة الواحدة وفقاً لمعايير WLTP. وتتصل هذه المجموعة بناقل حركة أوتوماتيكي، وتتسارع السيارة من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.15 ثانية فقط، بينما تبلغ سرعتها القصوى 250 كيلومتراً في الساعة، مما يجعلها من أسرع السيارات الكهربائية في فئتها. لم تغفل لوتس عن تجهيز سيارتها الجديدة بأحدث أنظمة الأمان والسلامة، حيث تضم إيميا حزمة متكاملة من وسائل الحماية.

تشمل هذه الحزمة وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية تغطي جميع الركاب، بالإضافة إلى نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح EBD، والتحكم الإلكتروني في الثبات ESC، ونظام التحكم في الجر. كما زودت السيارة بمثبت سرعة متكيف يتوقف وينطلق تلقائياً، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح طوارئ ذاتية، ومراقبة النقاط العمياء، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، وحساسات ركن أمامية وخلفية تسهل عملية الاصطفاف في الأماكن الضيقة.

باختصار، تقدم لوتس إيميا موديل 2026 مزيجاً فريداً من الفخامة والأداء العالي والتقنيات الحديثة، مما يجعلها منافساً قوياً في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة، وتؤكد قدرة لوتس على الابتكار والتكيف مع متطلبات العصر الجديد في عالم السيارات





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لوتس إيميا سيارة كهربائية سيدان فاخرة أداء عالي موديل 2026

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