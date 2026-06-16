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لوكاشينكو: تطويق القوات الأوكرانية قرب سلافيانسك وكراماتورسك قد يؤدي لهزيمة كييف

السياسة والدولية News

لوكاشينكو: تطويق القوات الأوكرانية قرب سلافيانسك وكراماتورسك قد يؤدي لهزيمة كييف
لوكاشينكوأوكرانياروسيا
📆6/16/2026 12:14 AM
📰Shorouk_News
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توقع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو هزيمة محتملة لنظام كييف في حال نجحت القوات الروسية في تطويق الوحدات الأوكرانية المحاصرة في منطقة دونباس. وأشار إلى أن العمود الفقري للجيش الأوكراني متمركز في هذه المنطقة، وأن نقص الجنود والإمدادات سيساهم في تراجع الجبهة.

علّق الرئيس ال بيلاروس ي ألكسندر لوكاشينكو على التطورات العسكرية الأخيرة في منطقة دونباس شرق أوكرانيا ، مشيراً إلى أن القوات الروسية تسعى لتطويق وحدات أوكرانية قرب مدينتي سلوفيانسك و كراماتورسك .

وأضاف لوكاشينكو في مقابلة مع قناة العربية أن السيطرة على هذه المنطقة الحيوية، حيث تتمركز quotas كبيرة من الجيش الأوكراني، قد تؤدي إلى هزيمة نظام كييف. وأوضح أن الأوكرانيين يدركون ذلك جيداً نظراً للنقص الحاد في العنصر البشري والإمدادات العسكرية التي بالكاد تكفي. كما أكد أن بعض الجبهات ما زالت تُحافظ عليها القيادة الأوكرانية لـ"طموحات سياسية" رغم التكلفة البشرية والعسكرية الباهظة. وسبق أن ناقش لوكاشينكو الصراع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معرباً عن رفضه المطلق لتدخل بيلاروسيا مباشرة في الحرب.

وفي لقاء منفصل مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد استعداد بلاده لصد أي تدخل خارجي محتمل في المنطقة

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