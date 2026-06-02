ليب موتور تكشف عن سيارتها الكهربائية B10 الكروس أوفر بمواصفات تنافسية وسعر 148 ألف ريال في السعودية

كشفت شركة ليب موتور الصينية عن طراز B10 الكهربائي الجديد، وهو كروس أوفر رياضي يجمع بين التصميم العصري والتقنيات الحديثة ورحابة الداخل، مع بطارية تمنح مدى 386 كم وقوة 215 حصان، ويباع بسعر 148 ألف ريال سعودي، ضمن حملة التوسع العالمي للشركة بدعم من استثمارات ستيلانتيس.

كشفت شركة ليب موتور الصين ية المتخصصة في ال سيارات الكهربائية عن طرازها الجديد ليب موتور B10 ، وهو مركبة تنتمي إلى فئة ال سيارات ال كروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتميز بتصميم عصري يجمع بين الديناميكية والأناقة مع التركيز على الراحة والرحابة وتوفير أحدث التقنيات.

تعتمد السيارة على بطارية بسعة 67.1 كيلوواط/ساعة تمددها بقوة 215 حصان، وتقطع مسافة تصل إلى 386 كيلومترًا بشحنة واحدة، كما زودت بعلبة تروس أوتوماتيكية سلسة. من الداخل، boast عزل صوتي متميز يقلل الضوضاء، وإضاءة محيطية متعددة الألوان خاصة باللون الأزرق الفيروزي لتعزيز الأجواء الليلية، وشاشة تحكم مركزية ضخمة تدير معظم الوظائف لتقليل تشتيت الانتباه، وصندوق أمتعة بسعة 430 لترًا، وفتحة سقف بانوراما تمنح شعورًا بالانفتاح. يبلغ سعر السيارة في السوق السعودي 148 ألف ريال سعودي.

تأسست ليب موتور في الصين عام 2015 كشركة تكنولوجية رائدة في المجال، وأطلقت أولى سياراتها S01 في 2019. وساهمت استثمارات مجموعة ستيلانتيس بنسبة 20% في 2023 في تسريع توسعها العالمي، حيث بدأت في 2024 دخول أسواق أوروبا والشرق الأوسط عبر طرازات متطورة مثل C10 وB10





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