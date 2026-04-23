ليلى علوي تتمنى تجسيد معاناة الأم الفلسطينية في عمل فني

الفنانة ليلى علوي تعبر عن رغبتها القوية في تقديم عمل درامي يجسد معاناة الأم الفلسطينية، مؤكدة أهمية القضية الفلسطينية في وجدانها ودور الفن في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية.

أعربت الفن انة القديرة ليلى علوي عن عميق رغبتها في تقديم عمل درامي أو سينمائي يجسد بصدق وأمانة معاناة الأم الفلسطينية ، مؤكدةً أن القضية الفلسطينية تحتل مكانة مركزية في قلبها وعقلها كفنانة ملتزمة وإنسانة واعية.

وأضافت أن هذه القضية ليست مجرد حدث تاريخي أو سياسي، بل هي قصة إنسانية مستمرة، مليئة بالألم والصمود والأمل، تستحق أن تُروى للعالم بأكثر من طريقة. وتؤمن ليلى علوي بأن الفن، بجميع أشكاله، يمتلك قوة هائلة في نقل المعاناة الإنسانية وتسليط الضوء على القضايا العادلة، وأن الدراما العربية تحديدًا قادرة على أن تكون وسيلة فعالة للتعبير عن هذه المعاناة وإيصالها إلى جمهور واسع.

وتشير الفنانة إلى أن شخصية الأم الفلسطينية، على وجه الخصوص، تحمل في طياتها عمقًا دراميًا استثنائيًا، فهي رمز للتضحية والصمود في وجه الظروف القاسية. هذه الشخصية ليست مجرد ضحية، بل هي امرأة قوية، صامدة، تحافظ على كرامتها وإنسانيتها رغم كل التحديات. إنها أم فقدت الأبناء، أو الزوج، أو الوطن، لكنها لم تفقد الأمل في مستقبل أفضل.

ليلى علوي ترى أن تقديم هذه الشخصية يتطلب الكثير من المسؤولية والاحترافية، وأن النص يجب أن يكون قويًا ومؤثرًا، وأن الإخراج يجب أن يكون واعيًا وحساسًا، قادرًا على إيصال الرسالة دون مبالغة أو تزييف. كما شددت على أهمية البحث والتقصي عن تفاصيل حياة الأم الفلسطينية الحقيقية، والتعرف على معاناتها وآمالها وتطلعاتها، من أجل تقديم صورة واقعية ومؤثرة على الشاشة.

وتؤكد أن الهدف ليس فقط تقديم عمل فني ناجح، بل أيضًا المساهمة في إحياء القضية الفلسطينية في الذاكرة الجماعية، وتذكير العالم بضرورة إيجاد حل عادل ودائم لهذه القضية. وأوضحت ليلى علوي أنها تتابع باهتمام الأعمال الفنية التي تتناول القضية الفلسطينية، لكنها تعتقد أن هناك حاجة إلى المزيد من الأعمال التي تركز على الجوانب الإنسانية والشخصية للقضية، وأن تبتعد عن التنميط والصور النمطية.

وترى أن هناك الكثير من القصص الإنسانية التي لم تُروَ بعد، قصص عن الأمهات اللواتي يعشن في مخيمات اللاجئين، أو اللواتي فقدن أزواجهن وأبنائهن في الصراعات، أو اللواتي يكافحن من أجل توفير حياة كريمة لأطفالهن. هذه القصص، بحسب ليلى علوي، هي التي يمكن أن تلامس قلوب المشاهدين وتثير تعاطفهم مع الشعب الفلسطيني.

وأعربت عن استعدادها الكامل للمشاركة في أي مشروع فني جاد يهدف إلى تقديم هذه القصص، مؤكدة أنها منفتحة على التعاون مع المخرجين والكتاب والممثلين الذين يشاركونها نفس الرؤية والهدف. وتتمنى أن تتاح لها الفرصة قريبًا لتقديم دور الأم الفلسطينية، وأن تساهم من خلال هذا الدور في إيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى العالم، والتعبير عن تضامنها معه في نضاله من أجل الحرية والعدالة. إنها تعتبر هذا الدور بمثابة رسالة، ومسؤولية أخلاقية، وفرصة لتسخير فنها في خدمة قضية إنسانية نبيلة





