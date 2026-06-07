لينك آند كو 08 EM-P ماكس: سيارة SUV رياضية متعددة الاستخدامات

لينك آند كو 08 EM-P ماكس هي سيارة SUV رياضية متعددة الاستخدامات الجديدة من شركة لينك آند، وتتميز بتصميم عصري وجذاب، وأبعاد 483 مم في الطول، وعرض 192 مم، وارتفاع 166 مم، وقاعدة عجلات 285 مم .

أعلنت شركة لينك آند عن طرازها الجديد لينك آند كو 08 EM-P ماكس ، وتنتمي كو 08 EM-P لفئة ال سيارات الـ SUV ال رياضية متعددة الاستخدامات ال هجين ، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

وتمتلك سيارة لينك آند كو 08 EM-P ماكس أبعاد 483 مم في الطول، وعرض 192 مم، وارتفاع 166 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 285 مم . وتمتلك سيارة لينك آند كو 08 EM-P ماكس العديد من المميزات، ومنها جنوط مقاس 19 بوصه، ونظام تعليق مزود بخاصية التخميد المستمر، ومستشعر ليدار مثبت على السقف، و11 كاميرا، و12 مستشعر بالموجات فوق الصوتية، و3 رادارات بالموجات المليمترية .

وتستخدم سيارة لينك آند كو 08 EM-P ماكس شريحة Nvidia Orin-Y بقوة معالجة تبلغ 200 تريليون عملية في الثانية، ونظام القيادة المساعدة NOA على الطرق السريعة وداخل المدن، وشاشة وسطية مقاس 15.4 بوصه تدعم نظام آبل كاربلاي، وشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه، ومقاعد أمامية مزودة بخاصيتي التدفئة والتهوية، ونظام صوتي يتكون من 23 سماعة صوت . وتستخدم سيارة لينك آند كو 08 EM-P ماكس نظام تعليق مزود بخاصية التخميد المستمر، وبها مستشعر ليدار مثبت على السقف، و11 كاميرا، و12 مستشعر بالموجات فوق الصوتية، و3 رادارات بالموجات المليمترية .

وتستخدم سيارة لينك آند كو 08 EM-P ماكس شريحة Nvidia Orin-Y بقوة معالجة تبلغ 200 تريليون عملية في الثانية، ونظام القيادة المساعدة NOA على الطرق السريعة وداخل المدن، وشاشة وسطية مقاس 15.4 بوصه تدعم نظام آبل كاربلاي، وشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه، ومقاعد أمامية مزودة بخاصيتي التدفئة والتهوية، ونظام صوتي يتكون من 23 سماعة صوت . وتستخدم سيارة لينك آند كو 08 EM-P ماكس محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 161 حصان، بجانب محرك كهربائي بقوة قصوى تبلغ 241 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وتمتلك سيارة لينك آند كو 08 EM-P ماكس بطارية LFP سعة 38.2 كيلوواط/ساعة تمنحها مدى كهربائي خالص 230 كم/ساعة، ويصل مداها الإجمالي باستخدام البنزين والكهرباء إلى 1400 كم/ساعة . وتأسست شركة لينك آند كو عام 2016 كعلامة تجارية صينية سويدية فاخرة من خلال شراكة بين مجموعة جيلي القابضة وفولفو للسيارات، وتأسست الشركة في السويد، وتهتم بدمج التقنيات الأوروبية المتطورة مع مفاهيم مشاركة السيارات والاتصال الذكي لتلبية احتياجات الأجيال الشابة





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لينك آند كو 08 EM-P ماكس سيارة SUV رياضية متعددة الاستخدامات هجين

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