لينك آند كو 900: السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات الجديدة

كشفت شركة لينك أند كو عن طرازها الجديد لينك آند كو 900 ، وتنتمي آند كو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، ومزود بنظام دفع هجين كهربائي ذكي EM-P. يحتوي محرك لينك آند كو 900 على منظومة دفع هجينة بقوة إجمالية 710 حصان، وعزم دوران يصل إلى 1038 نيوتن/ متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.6 ثانية.

كشفت شركة لينك أند كو عن طرازها الجديد لينك آند كو 900 ، وتنتمي آند كو لفئة ال سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، ومزود ب نظام دفع هجين كهربائي ذكي EM-P .

مرسيدس-AMG تعيد محرك V8 الأسطوري إلى سياراتها الرياضية العملاقة، لوتس تطلق أخف وأقوى سيارة إميرا في تاريخها، ومحرك لينك آند كو 900 الجديدة، يستمد قوتها من منظومة دفع هجينة بقوة إجمالية 710 حصان، وعزم دوران يصل إلى 1038 نيوتن/ متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويبلغ مداه الكهربائي 150 كم/ساعة . ويوجد بـ سيارة لينك آند كو 900 بطارية سعة 52.38 كيلووات/ساعة، وتدعم الشحن السريع من 20% إلى 80% خلال 17 دقيقة، وتوفر مدى قيادة إجمالي يصل إلى 800 كم/ساعة .

أبعاد لينك آند كو 900 الجديدة، تأتى سيارة لينك آند كو 900 في سوق السيارات بطول 524 متر، وعرض 199 متر، وارتفاع 181 متر، وبها قاعدة عجلات بطول 316 متر . مواصفات لينك آند كو 900 الجديدة، زودت سيارة لينك آند كو 900 الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، باب خلفي كهربائي متعدد الاستخدامات، وبها أرضية مسطحة بالكامل، ومقاعد بجلد نابا مع وظائف التهوية والتدليك، وبها مقاعد كهربائية دوارة بزاوية تصل إلى 180 درجة، وبها شاشتين أمامية وخلفية مقاس 30 بوصة بدقة 6K، وشاشة عرض أمامية بالواقع المعزز قياس 95 بوصة، ولوحة عدادات LCD مقاس 12.66 بوصة، ومركز تحكم خلفي مقاس 6 بوصة، وتدعم آبل كاربلاي وهواوي هاي كار وكارلينك وفلايم لينك.

بالاضافة إلي ان سيارة لينك آند كو 900 الجديدة بها، نظام صوت من هارمان كاردون مكون من 31 سماعة صوت، وبها مستشعر LiDAR، ورادار أمامي بالموجات المليمترية، و4 رادارات جانبية، و11 مستشعر رؤية، وبها نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ AEB، وبها 12 وسادة هوائية وهيكل معزز بالفولاذ فائق الصلابة، وبها نظام تعليق هوائي مغلق ثنائي الحجرات وتقنية Magic Carpet التي تعمل على قراءة حالة الطريق مسبقًا لتحسين استجابة التعليق





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لينك آند كو 900 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات نظام دفع هجين كهربائي محرك V8 لوحة عدادات LCD مركز تحكم خلفي نظام تعليق هوائي مغلق تقنية Magic Carpet

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